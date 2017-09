Primele informații despre starea de sănătate a membrilor trupei Dj Project după accidentul de luni seara, pe DN7 Piteşti – Râmnicu Vâlcea, în zona localităţii vâlcene Milcoiu. Aceștia au fost transportați de urgență la spital.

Membrii trupei Dj Project au trecut prin clipe de groază luni seara, după ce au susținut primul concert în formulă nouă, alături de solista Mira. Însă, pentru aceștia, seara s-a încheiat într-un mod dureros. Potrivit surselor Libertatea.ro, Gino Manzotti este în stare gravă la spitalul din râmnicul Vâlcea.

„Gino și cu solista cea nouă, Mira, se aflau în aceeași mașină. Sunt amândoi la spital Gino are două coaste rupte și este lovit la cap. Mira nu are ceva grav. Max se afla în altă masina. Gino va rămâne în această noapte sub supravegherea medicilor, iar mâine dimineață va fi transportat la un spital din Capitală”, au declarat surse pentru Libertatea.