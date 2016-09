EXCLUSIV / Ce șanse de salvare mai are Boureanu? „Agresivitatea distruge relaţiile cu oamenii. Punct!”

Psihologul Cezar Laurenţiu Cioc redeschide cazul comportamentului iritabil, impulsiv şi agresiv al lui Cristian Boureanu şi analizează alternativele pe care fostul politician le are la dispoziţie pentru a ajunge la o stare de echilibru cu el însuşi şi cu oamenii pe care îi iubeşte

Noi imagini tulburătoare ies la iveală cu privire la scandalul monstru dintre Cristian Boureanu şi fiica sa de 15 ani. Deşi camerele de filmat nu au surprins lovituri în sine, imaginile îl arată pe Boureanu alături de un bărbat străin târându-si fiica pe asfalt către maşină. Ultimele informatţii spun că prezent la faţa locului era şi fratele fostului demnitar. Boureanu a declarat că imaginile sunt autentice şi şi-a asumat comportamentul agresiv. El a motivat acest lucru cu intentia de a-şi lua fiica acasă şi a o dezvăţa de obiceiuri proaste precum fumatul. Cum se explică acest comportament de nestăpânit şi ce şanse are Cristian Boureanu să îşi învingă pornirile agresive aflăm de la Psihologul Libertatea

„Fiecare om este construit pe un anume tipar temperamental. Cel al lui Boureanu este unul mai puţin raţional şi mai mult afectiv, impulsiv, reactiv. Cel mai greu lucru în dezvoltarea personală este să încerci să schimbi genele din tine. E ca şi cum ai înota contra curentului. E ca şi cum ai încerca să transformi leul din carnivor în vegetarian şi căprioara din ierbivoră în carnivoră. Tousi la oameni chiar si temperamentul nativ se poate educa. Nu în totalitate dar se pot face mari progrese atunci cănd constientizezi tu ca om că ai o problemă şi ai vrea să scapi de ea. Cel mai rău este cănd nu conştientizezi acest lucru. În acest caz nimeni în lume nu te poate ajuta. Cele mai mari progrese le fac oamenii care vin la medic sau la psiholog și spun Doctore am o problema şi aş vrea să vedem cum o rezolvăm!. În acest caz se pot face minuni pentru că omul ăla e ca un lut modelabil şi cu ca o piatră“, susţine psihologul

„Boureanu NU e un om rău dar nu are deloc abilităti de relaţionare cu cei pe care îi iubeşte”

“Boureanu NU e un om rău dar nu are deloc abilităti de relaţionare cu cei pe care îi iubeşte. Cu oamenii străini este elegant în comportament, şarmant şi politicos dar cu oamenii apropiati este agresiv si impulsiv. Veţi răde poate dar el este impulsiv tocmai pentru că este implicat emoţional. Cu străinii este politicos tocmai pentru că aceştia nu reprezintă nimic emoţional pentru el ci doar interacţiune de faţadă. Chiar dacă am explicat de unde provine comportamentul lui, acesta uneori nu poate fi tolerat de oamenii din jurul său. La drept vorbind e greu sa convieţuieşti cu un om care îşi pierde mereu controlul tocmai pentru că te iubeşte iar ca urmare te loveşte, te ia de păr, te înjură etc. Aceasta incapacitate de control ar putea să îi distrugă toată viaţa prin faptul că treptat toți oamenii din jur vor alege să se delimiteze de el. Din câte înteleg aşa a făcut şi mama fetei şi Valentina Pelinel, acum şi Ioana, fiica lui. Agresivitatea distruge relaţiile cu oamenii. Punct!

Posibil ca Boureanu să nu fi fost niciodata la un psiholog în viaţa lui, dar are mare nevoie de educţie de relaţionare şi consiliere. Bine ar fi totuşi să discute şi cu un prieten mai apropiat despre problemele lui de comportament agresiv dacă nu vrea la psiholog. Asta ar arăta că el constientizează problemele temperamentale şi vrea să le depăşească. La români, ideea de psiholog este asociată cu cea de nebunie şi NU e deloc aşa. Chiar în lipsa unui psiholog sau medic e bines ă vorbeşti despre problemele tale cu cineva, un amic, un strain, un preot pentru că acest lucru este ca o supapă de presiune care te detrensionează. În caz contrar esti ca o bombă cu ceas”, mai adaugă specialistul.

Ce efecte are scandalul asupra fiicei lui

„Fiica lui riscă să înveţe ce înseamnă agresivitatea de la el şi să o pună în practică cu proprii ei copii cândva. O realitate psihologică este că copiii bătuţi ajung să bată la rândul lor pentru că învaţă de la agresorii lor ce înseamnă saţisfacţia bolnavă de a lovi cu sete. Când vor avea copii vor dori să aibă şi ei această satisfacţie de a-i lovi. Cazul lui Boureanu este unul dificil pentru că nu se încadrează în tipare. El are un copil dificil care îi moşteneşte temperamentul coleric. Cei care judecă de pe margine nu se află în situaţia lui. Un adolescent dificil nici nu trebuie lasat de izbelişte dar nici bătut nu trebuie sub nicio formă. Atunci ce îi faci? Deşi aşa vor să pară, medicii şi psihologii nu au toate răspunsurile la aceste dileme de împăcare a caprei cu varza.

Ca părinte trebuie să speri că copilul tău este construit pe o fundaţie psihologică bună şi că momentan trece printr-o fază de dezvolatare în care are nevoie de libertate, de a încerca şi viciile vieţii dar calitatea lui de om îl va face ca odată depăşită acestă fază să se îndrepte singur. Dacă îl baţi mai rău îl înrăieşti şi el te va ţine minte. Fiica lui Boureanu este acum ca puiul de găină ieşit din ou, vrea sa experimenteze tot ce e în jurul ei, sa cunoască atât binele căt şi răul, să aibă elemente de comparaţie. E doar o fază prin care trec toţi adolescenţii.

Nu există cale de a te împtrivi acestei faze dacă vrei sa ai un copil săsnătos. Diferenţa între adolescenti o face strucrura pe care sunt cladiţi. Unii rămân toată viaţa în patima fumatului, băuturii, drogurilor, jocurilor de noroc iar alţii le experiementează o vreme apoi se delimitează de ele ca de ceva respingătorşi bolnăvicios după care se întorc la vorba părinţilor din proprie iniţiativă. Sper ca Ioana să facă parte din cea de doua categorie. Un sfat pentru ea ar fi ca în acestă fază de rezvrătire să nu facă lucruri ireversibile cum ar fi să contacteze o boală incurabilă, să ajungă la dependenţe totale de substanţe periculoase. Acestea nu se mai pot reversibiliza la alegere precum banalul fumat sau un pahar-două de alcool, ci rămân pentru toată viaţa”, a declarat psihologul Cezar Laurenţiu Cioc.

