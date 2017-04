EXPERIMENTUL UNICA. A încercat să NU mai pună gura pe zahăr o săptămână întreagă. Ce i s-a întâmplat după cele 7 zile

Fiindcă ne plac experimentele pe propria piele, redactorul Unica Adina Rosetti a acceptat să ţină o dietă fără zahăr adăugat în mâncare timp de o săptămână. Dacă a reuşit sau nu şi cu ce dificultăţi s-a confruntat, descoperiţi în mărturia de mai jos.

Luni

Am început plină de entuziasm săptămâna mea fără zahăr – un experiment pe care doream de mult să-l fac, însă mereu amânam din diferite pretexte. În ultimii ani, am auzit o mulţime de cunoştinţe lăudându-se cu renunţarea completă la zahăr, supranumit şi „otrava albă”. Toate mi-au lăudat efectele (de la satisfacţia de a învinge o dependenţă, până la ceva kilograme în minus şi un „tonus” mai bun), dar m-au avertizat că primele zile pot fi foarte grele. Un adevărat sevraj! Totuşi, nu sunt o consumatoare împătimită de zahăr: evit oricum dulciurile de la supermarket, nu dau buzna zilnic prin cofetării şi nici nu am în cămară cantităţi enorme de ciocolată. Însă am şi eu micile mele plăceri: chai latte de la Starbucks (cu zahăr, evident), prăjituri de la mama (din când în când), o pasiune „vinovată” pentru îngheţată, oricum şi oriunde.

Aşa stând lucrurile, luni dimineaţă am constatat că mi-e greu să renunţ la a pune ceva dulce (mai precis cele două linguriţe de zahăr brun) în Earl Grey-ul cu lapte. Printr-o inspiraţie divină, m-am gândit să presar nişte scorţişoară în loc de zahăr! A fost excelent şi am simţit că am câştigat deja o primă bătălie. Restul zilei a decurs fără deserturi şi fără pofte.

