UPDATE| Explozie în faţa unei clădiri a poliţiei din Turcia! Un nou bilanț indică 11 morți și 78 de răniți

O maşină-capcană a explodat în faţa unei clădiri a poliţiei din oraşul Cizre, situat în sud-estul Turciei, incidentul soldându-se cu uciderea a cel puțin opt polițiști și rănirea altor 45.

UPDATE 14.50: Bilanţul atentatului de vineri, din sud-estul Turciei, a crescut la 11 morţi şi 78 de răniţi, dintre care trei civili, a anunţat guvernatorul local citat de Reuters.Atacul nu a fost revendicat, dar premierul Binali Yildirim a declarat că nu are nicio îndoială Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) se află în spate şi a avertizat cu represalii.

Explozia a avut loc la 7.00 dimineaţa-ora locală (6.00 ora României), potrivit BBC, lăsând clădirile din apropiere în ruină.

Nu se știe cu exactitate cine se află în spatele atacului, dar agenţia de stat Anadolu anunţă, citând surse din cadrul securităţii, că militanţii Partidului Muncitorilor din Kurdistan ar fi detonat maşina-capcană.

?New photos from #Cizre police HQ, with reports of many casualties. pic.twitter.com/XE3gTliuaN

— tahtakuslar (@taylieli) 26 august 2016