Explozie în Istanbul, lângă aeroportul Ataturk. Cel puțin șase persoane au fost rănite

Potrivit presei turce, o mașină -capcană a explodat joi lângă aeroport Ataturk din Istanbul, unde se află și o secție de poliție. CNN Turk a anunțat că cel puțin șase persoane au fost rănite, dintre care unul este în stare gravă.

Toate geamurile de la clădirile din zonă s-au spart în urma deflagrației, iar martorii spun că s-ar fi auzit chiar și focuri de armă după explozie.

#BREAKING 5 people wounded in blast near police HQ in Istanbul #Turkey, one of them heavily injured pic.twitter.com/o53fC3jZYO

— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) October 6, 2016