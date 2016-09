UPDATE ora 19.15. Ahmad Khan Rahami a fost rănit în umărul drept, în schimbul de focuri în urma căruia a fost prins, și preluat de o ambulanță. În timpul operațiunii au fost împușcați și doi polițiști. Unul a fost lovit în vesta antiglonț, iar celălalt în mână.

UPDATE ora 18.40. Poliția a anunțat că Ahmad Khan Rahami, autorul atacului din New York și New Jersey, a fost prins și este în custodia autorităților. Acesta a fost prins în New Jersey, după un schimb de focuri cu polițiștii, anunță CNN.

Poliția din New York a anunțat luni că un tânăr de 28 de ani, pe nume Ahmad Khan Rahami, este căutat în legătură cu explozia din cartierul Chealsea, ce a avut loc în acest weekend și s-a soldat cu 29 de răniți.

Via: @JPeterDonald Ahmad Khan Rahami, 28, is being sought in connection with the Chelsea bombing. #nyc pic.twitter.com/G0lsrMp5p9 — Asha McKenzie (@AMcKenzie_News) 19 septembrie 2016

Poza acestuia a fost urcată și pe site-ul FBI, unde se precizează că acesta este cetățean american, cu origini afgane. El s-a născut pe 23 ianuarie 1998 în Afganistan. Ultima lui adresă apare în orașul Elizabeth din New Jersey, unde luni dimineață a fost găsit în apropierea de gara din oraș un pachet suspect ce conținea cinci dispozitive explozive.

Acesta are în jur de 1, 67 m și vreo 90 de kilograme. Rahami este descris, de asemenea, ca având păr șaten, ochi căprui și barbă. Autoritățile americane spun despre el că este posibil ca acesta să fie înarmat și periculos.