Explozie în Manhattan| Familia suspectului Ahmad Khan Rahami a dat orașul Elizabeth în judecată pentru discriminare, în 2011

Rudele lui Ahmad Khan Rahami, arestat în legătură cu exploziile din acest weekend din Manhattan și New Jersey, erau foarte bine cunoscute autorităților pentru altercaţii dese cu vecinii privind restaurantul de fast-food First American Fried Chicken din orașul Elizabeth, informează Reuters.

Ahmad Khan Rahami, un cetățean american de origine afgană, urmează să fie interogat de FBI cu privire la implicarea acestuia în exploziile care au zguduit o stațiune balneară din New Jersey și cartierul newyorkez Chelsea, lăsând în urma 29 de răniți.

Suspectul, în vârstă de 28 de ani, a fost reținut luni noaptea în urma unui schimb de focuri cu oamenii legiidin localitatea Linden (New Jersey), situată la aproximativ 32 de kilometri de New York.

El nu se afla pe lista suspecților de terorism, însă era bine cunoscut primarului din Elizabeth pentru frecventele plângeri depuse de vecini în legatură cu zgomotul produs de restaurantul familiei suspectului afgan.

Ahmad nu se afla pe lista suspecților de terorism

„Suspectul nu era pe radarul autorităților locale, însă restaurantul de pui prăjit al familiei sale… am avut niște probleme legale și plangeri de deranjare a ordinii publice în legatura cu restaurantul”, a declarat primarul Chris Bollwage.

Mohammed Rahami, tatăl suspectului, a deschis în urma cu zece ani restaurantul Khan Fried Chicken, care a fost redenumit în urma cu patru ani First American Fried Chicken, iar întreaga familie locuiește desupra localului. Luni, autoritatile americane au izolat restaurantul și au ridicat mai multe cutii.

În 2008, autoritățile locale au încercat sădetermine restaurantul fast-food să renunțe la programul său non-stop, după ce o hotărâre a consiliului local a interzis localurilor care livreaza mâncare să stea deschise după ora 22.00. Drept urmare, în 2011, familia lui Ahmad a dat în jduecată orașul Elizabeth și autoritățile locale pentru discriminare. Cu toate acestrea, primarul Chris Bollwage susține că acțiunile autoritățlor cu privire la First American Fried Chicken nu au avut niciodata vreo legătura cu etnia sau religia proprietarilor.

Ahmad Khan Rahami a călătorit în urma cu câțiva ani pe teritoriul afgan, iar ulterior si-a lăsat barbă și a început să poarte haime tradiționale religioase. Cu toate acestea, motivul călătoriei sale și impactul pe care l-a avut vizita asupra radicalizarii sale rămân un mister pentru autoritățile americane.

Autoritățile l-au identificat după amprente

Rahami, care este spitalizat, a fost pus sub acuzare luni noaptea pentru tentativa de a ucide ofițeri de poliție și i s-a stabilit o cațiune de 5.200.000 de dolari, potrivit AP. Procurorii federali nu au anunțat încă și acuzațiile privin bombele din New York și New Jersey.

Autoritățile au început să îl caute după ce amprentele și testele ADN obținute de la unul din locurile din New York unde pusese bombe, cât și camerele de supraveghere le-au ajutat să îl identifice, potrivit unor oficiali.