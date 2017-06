Mai multe focuri de arme și explozii s-au auzit, joi, în complexul turistic Resorts World Manila în Filipine, anunță CNN.

UPDATE ora 22.05: ISIS a revendicat atentatul de la complexul turistic din Manila, potrivit centrului american de supraveghere a site-urilor jihadiste SITE, relatează AFP.

”Resorts World Manila este închis în urma unor informaţii potrivit cărora bărbaţi neidentificaţi au tras focuri de armă”, a anunţat operatorul acestui hote-cazinou pe contul de Twitter.

Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, anunță The Sun.

Din primele informații, se pare că un bărbat mascat care avea asupra sa o armă a tras mai multe focuri asupra persoanelor aflate la etajul al doilea al hotelului.

Mai multe echipaje de poliție, pompieri și trupe speciale au intervenit în jurul orei 1.30, ora locală. CNN scrie că o persoană a primit îngrijiri medicale.

???BREAKING: gunmen have stormed Resort World Manila??‼️Explosions➕Gunfire reported‼️Let me take a wild guess➖Islam❓ pic.twitter.com/dIdZHy61I9

— 4ReUnitedStates (@4ReUnitedStates) June 1, 2017