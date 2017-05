Un grup de extremiști, auto-proclamați antijihadiști au luat cu asalt, vineri, sediul Ministerului de Justiție din Berlin după ce ministrul a susținut un discurs împotriva urii.

Poliția a blocat asaltul în timp ce manifestanții au afișat bannere cu mesaje împotriva forțelor de ordine, scrie Deutsche Welle .

În jur de 50 de memrbii ai Mișcării Identariene a încercat să intre în sediul ministerului. Ei au dus un camion închiriat până la intrarea în clădire fiind foarte aproape să lovească un oficial. Au luat apoi o scară de 10 metri și au încercat să urce cu ajutorul ei pe acoperișul clădirii, în timp ce au aruncat cu materiale pirotehnice în polițiști, a declarat un reprezentant al Poliției din Berlin.

Hipster-Fascist ‘Identitäre Bewegung’ attempting a protest in central Berlin. Bemused onlookers giving them a piece of their mind. pic.twitter.com/gFoXb8GBPx

— Alasdair (@ralasdair) May 19, 2017