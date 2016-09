Face 10.000 de dolari pe lună ca sosia lui Hillary Clinton

Teresa Barnwell, o femeie de 61 de ani din Palm Desert, California, se pare că a dat lovitura datorită faptului că seamănă extrem de bine cu Hillary Clinton, candidata democrata la preşedenţia SUA.

Femeia avea o funcție de conducere într-o firmă de publicitate, însă văzând succesul pe care îl are ca sosie a lui Hillary a renunțat la slujba ei pentru a se dedica acestui scop. Ea a început să câștige mii de dolari pe lună pentru a juca rolul lui Hillary Clinton (68 de ani) în diverse emisiuni, ședințe foto și campanii publicitare, imediat după ce Bill Clinton a devenit președinte, iar soția lui Prima doamnă.

Mai mult, veniturile ei ar putea chiar să crească dacă fostul secretar de stat va deveni și președintele SUA. Teresei i s-a spus pentru prima dată că seamănă leit cu Hillary, în urmă cu mai bine de 25 de ani. Când Bill Clinton a devenit cel de-al 42-lea președinte al SUA, în 1993, era bombardată de oameni care îi spuneau că pare a fi „sora geamănă” a soției președintelui.

.@Johnnyd23 & @teresa_barnwell came by to try out our new stage. Needless to say it was a #Yuuuge day! #Lifeat8i #VR pic.twitter.com/9YV6IOW5Dp

— 8i (@8iReality) 19 august 2016