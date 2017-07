Procurorii DNA au primit ajutor divin în dosarul în care i-au trimis în judecată pe preoții șantajiști ai episcopului de Huși, Corneliu Bârlădeanu, cu numele de mirean Onilă.

Forțe superioare au făcut ca făuritorii șantajului să se înregistreze între ei în timpul alcătuirii planului de atac la adresa episcopului, înregistrări ce au fost găsite de anchetatorii anticorupție în timpul perchezițiilor făcute la preotul Răzvan Mihail Bumbu.

Mana cerească ce li s-a arătat procurorilor le-a completat acestora și mai mult probatoriul existent la dosar asigurând practic probe valide pentru momentele anterioare declanșării anchetei propriu-zise.

Procurorii vorbesc în dosarul lor despre faptul că cei trei clerici, Cristian Jitaru, Mihail Bumbu și Gheorghe Damian, aveau o înţelegere anterioară momentului mai-iunie 2017, în a-l şantaja pe Episcopul Onilă cu devoalarea în presă a respectivelor filmări compromiţătoare.

În înregistrările găsite pe stick-ul ridicat din casa lui Bumbu procurorii i-au identificat pe cei trei dar și pe alți doi martori din dosar, unul dintre cei doi martori fiind chiar cel care l-ar fi înregistrat pe Episcop cu tânărul de la seminar.

Autenticitatea celor ce se regăsesc pe acele înregistrări au fost confirmate procurorilor DNA de cei doi martori care au explicat că întâlnirile respective au avut loc, plasând aceste întâlniri în perioada anului 2016.

Unde-s doi mai încape unul

În dosar se arată că aceste înregistrări redau discuţiile purtate de Jitaru și Bumbu, discuţii purtate de Damian, Bumbu și unul dintre martori şi respectiv discuții purtate de Jitaru, Bumbu și celălalt martor.

În esenţă, potrivit acestor înregistrări, dorința de a-l șantaja pe Episcop cu presupusele filmări compromiţătoare a fost iniţial stabilită de Jitaru și Bumbu.

„…băiețas…de aici din curte nu mai ieși să slujești nicăieri”

Una dintre înregistrări îi surprinde pe Jitaru și Bumbu care pregăteau scenariul ce aveau să-l pună în practică peste câteva luni, privind șantajarea episcopului.

Aceștia își pregăteau discursul cu înverșunare la adresa lui Onilă, iar discuția este pigmentată cu amenințările pe care urmau să i le aducă episcopului de Huși.

”Îi facem o poză și…..Te mai întreb atâta, îi destul sau?”, spunea Jitaru referindu-se la poza demonstrativă ce urma să ajungă prin cunoscuții comuni la Onilă, context în care Bumbu îl aproba, aducându-și aportul la scenariu: „Da, da, normal că-i destul. Deci, eu asta am în cap, să mă duc prima dată la el , Băi, uite care-i treaba: vorbește cu toți acoliții tăi, nu vă mai prind picioarele pe acolo”.

Bumbu îi povestea lui Jitaru cum ar demara el actul de șantaj:

”Eu acum am în cap azi să mă întâlnesc cu IONUȚ. Hai s-o luăm așa cu începutul. (…) O luăm, cu începutul. ..,, Băi, uite care-i treaba, nu vă mai băgați! Sunteți voi ca niște c….aţi de copchii și vreți voi să conduceți acolo, la Episcopie”, exclama preotul, aprobat în planul său de celălalt cleric, ” nu am nimic împotrivă”.

Tensiunea din discurs escaladează iar la un moment dat Jitaru propune să fie interpelat episcopul în mod direct pentru a-i fi arătate fotografiile și enunțate pretențiile:

”Deci eu ți-am spus o părere. Da, m-am mai gândit la o prostie. (…) Părerea mea personală. Dacă-i spuneți lui cel mare direct. (…) Stai oleacă. Nu că-l faci pe Sebastian episcop. Că…( face un semn în care împreunează mîinile) Îi arăți lui ****….neinteligibil…filmele. Cunoști, da? …..neinteligibil….. băiețaș….de azi înainte, rugămintea noastră este, nicio sfințire, de aici din curte nu mai ieși să slujești nicăieri. Doar la catedrală”.

„Din curte nu mai ieși… dacă ai ieșit, te-am ars”

Preotul Jitaru își pregătea minuțios discursul pe care avea să-l aibă în fața episcopului atunci când îl va șantaja și își stabilea cu voce tare interdicțiile pe care avea să i le „impună” lui Onilă.

”Atât. << Tu din curte nu mai ieși. Deci nu te mai duci nici să te închini, nici nimic. Deci totul se anulează. Dacă ai ieșit, te-am ars. Unde mergi, scoatem probe. Trimit oamenii în mulțime și împart de astea. În afară de catedrala Episcopală. Nicio sfințire nu faci, nu faci niciun hram nu faci. Că, dacă l-ai sechestrat în curte, e părerea mea personală, știi ce-o să spună? Nu mă duc acolo, două, trei….Băi, nu ieși din curte, că dacă ai ieșit, te-am mâncat. Tu din curte nu mai ieși. Ca și ierarh. Te duci la medic, te duci la…nu mă interersează unde te duci tu. La băut, la mâncat, la grătare..unde vrei tu. Dar tu, ca să pui veșmânt pe tine …băi, nu faci nicio slujbă nicăieri în afara bisericii. Nici la o înmormântare, nici la un parastas, băi. Eu te-am mâncat.,, Știi ce se întâmplă atunci? Părerea mea personală. Hai s-o gândim logic! E nevoit să ceară….,,Păi cum, și când am nevoie? Nu mă interersează. Ia-ți ajutor! ….neinteligibil….dar tu nu trebuie să mai ieși din curte>>Scurt. Nu-ți spun dă-mi un miliard, nu. Dacă ai ieșit, te-am ars. Dacă ai ieșit, trimit fișele după tine. Numai c-o fotografie și tot…..”, tuna și fulgera pretendentul la scaunul episcopal.

Abonații la funcțiile bisericești

Discuția dintre Bumbu și Jitaru relevă că existau și alte persoane urmau să fie unse cu funcții de preotul șantajist în cazul în care ajungea episcop în locul lui Onilă.

Jitaru acreditează în discuțiile sale ideea că cel puțin unul dintre martori i-ar fi spus că ar vrea o funcție în locul unui actual preot în cazul în care a ar prelua scaunul Episcopiei Hușilor.

„Da, dar știi ce vrea Gică? După părerea mea, că Gică mi-o trântit-o în față ,< >”, îi spunea Jitaru preotului Bumbu, care la rândul său i-a întărit afirmația: „Auzi, sunt o grămadă de preoți prin oraș care se pensionează…..Toți vrem. Dar trebuie ușor-ușor, că nu trebuie să te bagi, padre. Nu știu, eu cu dobitocul ista de Chirvase eu nu pot dialoga. Nu știu, vă înțelegeți, nu vă înțelegeți….”.

Planurile celor doi avansau cu repeziciune iar de la discuția despre secnariul șantajului aceștia au trecut la planul prin care să-și pună viitorii oameni în posturi fără ca enoriașii să perceapă interesul din spatele viitoarelor schimbări.

”Eu ți-o spun și-ți repet. Mâine dacă ajung episcop știi ce spun atunci? Măi frate, m-ați ajutat, dar nu-mi puneți așa(împreunează mîinile) că nu… (…) Deci, cum trebuie lucrat…da, uite așa, uite așa…văzut subtil. Nu l-am schimbat pe acela și l-am pus pe Mihail. Că dacă am făcut gestul ăsta, cel mai compromis sunt eu”, plănuia tacticos Jitaru sub aprobările consecvente ale lui Bumbu.

În final Jitaru a conchis că ”trebuie făcute toate cu tact”, ”Cu tact. Și cu răbdare” fiind confirmarea ultimă a preotului Bumbu.

Ce pedeapsă îl așteaptă pe Episcopul Hușilor

Scandalul l-ar putea costa scump pe Episcopul Hușilor, care are șanse foarte mari să fie debarcat. Patriarhia spunea recent că este necesară “înnoirea vieţii duhovniceşti şi morale a slujitorilor bisericesti de toate rangurile, a vietuitorilor din mănăstiri si schituri, precum si a credinciosilor mireni din parohii si din toate institutiile bisericesti”, ceee ce poate însemna schimbarea din functie a unor înalti prelati “pătaţi”, cum este cazul episcopului Huşilor.

“Aceste cazuri, când apar, evident, nu trebuie ascunse. Atunci când un preot nu se poate întoarce, desi noi vorbim foarte mult de întoarcerea pe calea cea bună, înseamnă că acel om nu e suficient de bine pregătit pentru a rămâne preot. Şi nu mai rămâne. Ideal ar fi să ia decizia singur. Preoţii care sunt în această situatie trebuie să plece singuri din biserică, să nu astepte să fie ajutati să plece”, spune purtătorul său de cuvânt, Vasile Bănescu.