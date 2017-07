FCSB negociază cu stoperul sârb Bogdan Planici. Sârbii au crescut pretențiile

FCSB negociază cu stoperul sârb Bogdan Planici, 25 de ani, de la Vojvodina. Inițial, fundașul costa 300.000, dar echipa din Novi Sad și-a crescut pretențiile.

Bogdan Planici ar urma să semneze cu roş-albaştrii şi va avea un salariu lunar de 10.000 de euro. Jucătorul de 1,91 metri îl costa, inițial, pe Gigi Becali 300.000 de euro.

”300.000 convenisem cu impresarul. Acum nu mai e 300.000, o să ceară un milion, că îl vrea Steaua. MM Stoica nu mi-a spus că nu e rezolvat”, a spus Gigi Becali la DigiSport. Citește și... EXCLUSIV / E oficial! A început urmărirea penală împotriva polițistului care l-a altoit pe Boureanu

Planic are 25 de ani şi jucătorul de la Vojvodina are o cotă de piaţă de 600.000 de euro. Fundaşul care a fost dorit şi de Steaua Roşie Belgrad a fost adus cu un an în urmă pentru 400.000 de euro de la OFK Belgrad.

În acest moment, FCSB are doar doi fundași centrali de meserie: Bălașa și Larie.