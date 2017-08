Fiica lui Marius Țeicu a murit, la vârsta de 41 de ani. Patricia avea leucemie de mai multă vreme, însă recent declara că se simte mai bine și că s-a vindecat.

În 2015 a descoperit că are cumplita boală și de atunci a dus o bătălie lungă timp în care familia și prietenii au făcut tot posibilul să o ajute. La sfârșitul lunii iulie, Patricia a împlinit 40 de ani. Fiica marelui compozitor se afla internată în spital la Terapie Intensivă, de câteva săptămâni. Patricia era căsătorită cu actorul Dan Rădulescu și aveau împreună doi copii.



Fiica lui Marius Țeicu a murit la vârsta de 41 de ani

În luna martie a acestui an, Patricia a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a declarat că s-a vindecat de boala cruntă. I s-a făcut transplant medular la Spitalul Fundeni din Capitală, iar după ce s-a aflat că are nevoie de sânge oamenii au sărit rapid în ajutorul ei.

„Am un tată extraordinar și îi mulțumesc lui Dumnezeu… Am renăscut. Mă rog în fiecare zi și le mulțumesc oamenilor. În fiecare dimineață, îi iau la rând și le mulțumesc. Începând cu Dumnezeu, cu oamenii, cu toată lumea care m-a ajutat. Sunt alt om și sunt schimbări. Ți se schimbă prioritățile. Vezi lucrurile altcumva”, a declarat Patricia Țeicu la emisiunea pe care Cătălin Măruță o prezintă la ProTv.

„În anul 2015, deodată, mi-au apărut niște bubițe. Și am crezut că e pe fond nervos. Că mă agit. Și eu pun pasiune în tot ce lucrez. Eu nu am avut nicio boală a copilăriei. Eu nu răceam. N-am avut nimic. de aia nu mergeam la doctor. Am crezut că bubițele sunt pe fond nervos și am stat vreo trei luni și nimic. Când am văzut că nu trec, m-am dus la dermatologie, acolo mi-au descoperit că am turbeculoză, n-aveam niciun simptom. Apoi, mi-au descoperit un tip de leucemie foarte nou. la noi nu există. Prin japonia este așa ceva, virusul HTLV”, a povestit fica îndrăgitului compozitor Marius Țeicu.

„Cu TBC-ul am stat o lună și jumătate izolată acasă, după care la Fundeni. Aveam 38 de ani când s-a întâmplat. Am făcut chimioterapie un an întreg. Am fost în Franța. M-am vindecat, după care boala mi-a revenit în forță. Am făcut radioterapie, apoi transplant medular… Am făcut operație pe cord deschis, am fost paralizată pe partea stângă, am stat în scaun cu rotile…”, a mai spus ea.

„De ziua mea am făcut transplantul. Și nu a fost programat. Trebuia făcut cu două săptămâni mai devreme, dar am avut un efect secundar de la citostatice și era să-mi explodeze intestinele. A trebuit să fac operație de stomă. Și s-a amânat două săptămâni și s-a întâmplat de ziua mea… Acum o iau mult mai ușor. Mă gândeam că fac totul pentru familie, dar ei au nevoie de dragoste. Nu i-am văzut 3 luni. Lucrez fără stres și fără panică. O să dedic mult mai mult timp copiilor mei. Când am aflat prima oară diagnosticul a fost șoc. M-am simțit goală în fața lui Dumnezeu. Ești fericit când esțti sănătos și să fii cu cei dragi”, a a spus atunci Patricia Țeicu.