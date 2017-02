Fiul Silviei de la Vegas a împlinit 1 an. Artista i-a tăiat moțul lui Alexandru

Fiul Silviei de la Vegas a împlinit 1 an, iar artista i-a tăiat moțul. Micuțul Alexandru a avut parte de o petrecere și un tort pe măsură. Vedeta, care se află în prezent la New York, a povestit ce a ales copilul de pe tăviță.

Fiul Silviei de la Vegas a împlinit 1 an. Artista i-a făcut petrecere în noua casă din New York și a postat mai multe imagini pe contul de socializare.



Fiul Silviei de la Vegas nu s-a atins de vioară, instrumentul preferat al mamei lui

„A ales o foarfecă şi am făcut o glumă, am zis că «Va fi chirurg estetician, pentru că mami trebuie să arate bine şi la 70 de ani. » După foarfecă, un pix şi-a ales, deci putem să spunem că va deveni un scriitor. Şi apoi s-a întors iar la foarfecă, a luat şi bormaşina. De vioară nu s-a atins, iar eu am fost cea mai fericită”, a spus Silvia Lăuneanu la Antena Stars.

Silvia Lăuneanu și-a pecetluit legătura cu sora sa de cruce

Silvia Lăuneanu sau “Fata cu vioara” cum este cunoscută în showbiz a stabilit o legătură pe viață cu o fată din copilărie. Cele două se știu de la o vârstă fragedă, respectiv de la vârsta de trei ani, se înțeleg de minune, semn că nimeni și nimic nu le-a alterat prietenia. Deși destinul le-a dus în colțuri diferite de pe glob, amica brunetei stabilindu-se în Italia, iar Silvia în America, unde s-a măritat și a făcut un copil, iată că fetele nu au pierdut legătura. Fiecare este la curent cu noutățile din viața celeilalte și, mai mult, nu a existat zi în care să nu își vorbească. De câteva zile, Silvia și-a luat soțul, băiețelul, bona și o altă prietenă de la maturitate de această dată și se distrează la Veneția, onorând astfel invitația amicei sale din copilărie.