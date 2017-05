Fosta iubită a lui Liviu Vârciu s-a dat în spectacol la Insula Iubirii. Diana Constantinescu i-a șocat pe toți cu atitudinea ei vulgară, fără să îi pese că peste tot sunt montate camere de filmat.

Fosta iubită a lui Liviu Vârciu a stârnit reacții incredibile în rândul celorlalți concurenți

„Să facem show, să facem mişto de ei, să ne batem joc de ei. Dacă vrem, bineînţeles, şi suntem dispuse să mergem acolo. (…) Eu sunt fata care mereu are ceva de comentat. Eu fac glume proaste. Important este să mă distrez eu! În primul rând, am venit pentru mine, nu am venit pentru alţii. M-am dus să fac pipi. Eu am avut impresia că voi sunteţi gay.”, a spus Diana Constantinescu în cadrul emisiunii „Temptation Island – Insula Iubirii”.