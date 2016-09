Fostul soţ al Lorei vrea să se însoare: „Nu am cerut-o, dar am un plan”

Dan Badea, fostul soţ al Lorei, şi-a găsit liniştea în braţele iubitei lui, Mădălina. Acesta plănuieşte să o ceară în curând în căsătorie şi se vede deja tătic.

Invitat într-o emisiune de la Antena Stars, Dan Badea a recunoscut că se vede îmbătrânind alături de iubita lui, pe care plănuieşte să o ceară în curând în căsătorie. Actorul are numai cuvinte de laudă la adresa femeii din viaţa lui şi se gândeşte deja la un copil.

Este o fiinţă duioasă, foarte caldă, un om foarte bun şi foarte frumos. Ne potrivim foarte tare, e un om special, care m-a salvat. M-a adus pe o linie de normalitate. Sincer, mă văd îmbătrânind alături de ea. Nu am cerut-o în căsătorie, dar am un plan. E un privilegiu să iubeşti şi să fii iubit. Noi am vrea fetiţă, dar cum o vrea Dumnezeu. La vârsta asta am numai prieteni cu copii”, a spus Dn Badea.



Dan Badea şi Lora au divorţat în urmă cu doi ani, după patru ani de la căsătorie. Şi cântăreaţa este acum la un pas de nuntă, ea având o relaţie cu Ionuţ Ghenu.