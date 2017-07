Gabi Cristea și Tavi Clonda se pregătesc de venirea pe lume a fetiței lor, pe care o vor primi în casă nouă, în camera pe care tocmai i-au amenajat-o, cu pereți roz, cu steluțe.

Au trecut mai bine de trei ani de când și-au cumpărat teren, la Corbeanca, acolo unde urmau să ridice vila visurilor lor. În sfârșit, după lungi așteptări, Gabi Cristea și Tavi Clonda se pregătesc de petrecere de casă nouă. Ei și-au invitat deja prietenii să fie prezenți atunci când își vor inaugura locuința.

Cei doi soți mai au de pus la punct doar mici detalii și să mobileze câteva camere. Ei au aranjat deja dormitorul fetiței lor. Au vopsit pereții in roz și au pictat steluțe, dat fiind faptul că nu au reușit să găsească un tapet care să le placă.

”E casa visurilor noastre. Noi am desenat-o. Inițial, am vrut să facem una mai mică. Fără însă să ne dăm seama ce implică din punct de vedere financiar tot ce am visat.. ne-am așezat la masă și ne-am întrebat ce-și dorește fiecare și ce vom avea extra. Practic, ne-am satisfăcut toate dorințele. Ar fi trebuit deja să ne mutăm, ne-am cumpărat terenul acum trei ani”, a mărturisit Gabriela Cristea pentru Libertatea, referindu-se la noua lor locuință.