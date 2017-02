Gafă uriașă la Oscar. Prezentatorul Warren Beatty a anunțat greșit câștigătorul trofeului pentru cel mai bun film

Final de pomină la cea de-a 89-a ediție a galei de decernare a premiilor Oscar 2017. Ceremonia s-a încheiat cu o gafă fără precedent a prezentatorului Warren Beatty, care a anunțat greșit câștigătorul celui mai râvnit și important titlu al serii, „cel mai bun film”. Legendarul actor a spus că „La La Land” este marele câștigător, în timp ce premiul îi revenea filmului „Moonlight”.

Producția „Moonlight”, regizată de Barry Jenkins, a câștigat, duminică seară, la Los Angeles, premiul pentru cel mai bun film în cadrul celei de a 89-a ediții a premiilor Academiei americane de film. Inițial, Warren Beatty, cel care a decernat trofeul, a anunțat în mod eronat că „La La Land” a câștigat acest premiu.

Protagoniștii filmului urcaseră deja pe scenă pentru a mulțumi și pentru a-și revendica trofeul, când s-a descoperit că, de fapt, acesta îi revenea peliculei lui Barry Jenkins, „Moonlight”. Beatty și-a cerut scuze pentru greșeală, spunând că a citit un plic greșit.

#WarrenBeatty has a #SteveHarvey moment calls out wrong movie at the #Oscars In a turn of events #moonlight wins best picture not #LALALAND pic.twitter.com/BIVQWdjsme

— Saintel Daily (@SaintelDaily) February 27, 2017