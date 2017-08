EXCLUSIV | Florin Răducioiu anunță că Generația de Aur a intrat în campanie electorală pentru șefia FRF: ”Cu ei la putere, fotbalul nostru se îndreaptă spre catastrofă” | FOTO&VIDEO

Fostul mare internațional Florin Răducioiu anunță că Generația de Aur a intrat în campanie electorală pentru alegerile pentru șefia FRF de anul viitor: ”Cu ei la putere, fotbalul nostru se îndreaptă spre catastrofă. Prunea și Crist Balaj sunt candidații noștri”.

Libertatea a fost miercuri după-amiază pe arena Coresi, din Capitală, acolo unde AFC Regal Sport Club Ferdinand I, echipa care reprezintă o filială a clubului Atletico Madrid în București, a jucat contra Petrolului Ploiești (Liga 3) în Cupa României, primul tur al ediției 2017-2018. Gazdele au aliniat o formație alcătuită exclusiv din juniori cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, iar ”lupii” nu s-au jucat și au bătut cu 1-8. Pe banca celor de la Regal l-am găsit pe Florin Răducioiu (47 de ani).

Libertatea: Florin, nu e nici o glumă, vrea să te întreb de ce nu te-ai legitimat și tu pentru acest joc? Toată lumea a remarcat fizicul tău aproape neschimbat…

Florin Răducioiu: Forma mea fizică e… meritul băieților mei! Pentru că mă antrenez deseori cu ei. Nu, nu s-a pus problema, am totuși 47 de ani, sunt doar un fost jucător. Am altă menire aici, încerc doar să le transmit copiilor și să-i fac să aplice o conceptie modernă de joc.

Florin Răducioiu anunță că Generația de Aur a intrat în campanie electorală pentru alegerile pentru șefia FRF de anul viitor. 1-8 cu ”lupii”, folosind o grupă de copii

1-8 cu Petrolul. N-a fost prea riscant să aruncați în luptă acești copii?

Din păcate, echipa care ar fi trebuit să joace a fost vândută de patron la CSA Steaua (n.r. 14 jucători au trecut la echipa Armatei contra unei sume în jur de 30.000 de euro). Acești copii compun genereația cea mai în vârstă. Nu sunt fitecine, sunt campioni naționali U15. Iar câțiva dintre băieți sunt internaționali, Drăgușin, Radu și Luca Florică, băiatul patronului nostru, evoluează pentru naționalalele noastre de juniori, Blănuță – la reprezantiva Moldovei.



Am văzut că le-a transmis la ședința tactică de la începutul jocului că nu ești interesat de scor, dar vrei să-i vezi că dau tot ce pot.

Așa este! O idee clară în acest meci, putin de comentat! În prima repriză, cat a ținut combustibilul, am reușit să facem față. Noi avem proape o lună de pregătire, începem campionatul de juniori pe 19 august, iar în prima repriză am stat bine bine, am blocat binișor atacurile Ploieștiului, o echipă experimentată, cu jucători foarte buni! În plus, am dat gol, ne-am creat și unele ocazii. Nu ne-am făcut de râs. În partea a doua, energia s-a dus și asta a fost.

Florin Răducioiu anunță că Generația de Aur a intrat în campanie electorală pentru alegerile pentru șefia FRF de anul viitor. Nu-i place să antreneze, dar ar pregăti o echipă de tradiție!

Cât de serios e proiectul Atletico și cât mai rămăi la club?

Eu am venit pentru un an, mai am șase luni de contract, voi continua până pe 15 ianuarie anul viitor, apoi vom vedea! Îmi vine să plâng și acum când îmi amintesc de regretatul Didi Prodan. Fără rugămințile lui, nu aș fi ajuns la această echipă! Dacă vrei să-ți spun ceva, mie nu prea îmi place să antrenez!

Nici o echipă de tradiție n-ai accepta să preiei? La Petrolul, de exemplu, au fost Cosmin Contra, Răzvan Lucescu…

E, ar fi o onoare și pentru mine. O echipă de tradiție e ceva extraordinar. Mă uitam la petroliști, nici nu-mi venea să cred că au fost prin liga a patra, prin eșalonul trei! Când m-am născut eu pentru fotbal, Petrolul era în prima divizie. Petrolul, Clujul, Piteștiul, Farul și nu numai ele!

Florin Răducioiu anunță că Generația de Aur a intrat în campanie electorală pentru alegerile pentru șefia FRF de anul viitor. Întâlnire emoționantă cu un fost coleg

Ce perspective sunt la Regal Atletico Madrid?

E ok, patronul Claudiu Florică a investit inteligent, acum au început să se vadă și roadele muncii de aici. A vândut la CSA Steaua, o să dăm doi jucători la Viitorul, pe playmakerul Robert Ion și pe Radu Drăgușin (n.r. veteranul Petrolului, Daniel Chiriță, putea să le fie tată tuturor adversarilor de pe teren!). E o academie mică, acum e bine, nu știu ce va fi după ce plec eu. Patronul a plătit 400.000 de euro pe licența de la Atletico, a atras tineri fotbaliști, le asigură cămin, masă, școală, iar acum apar rezultatele.



Ai avut o întâlnire specială înainte de meci.

Da, a fost ceva incredibil! M-am întâlnit cu marele portar Gheorghe Liliac (n.r. antrenor secund al ploieștenilor), nu l-am mai văzusem de 27 de ani! Am fost împreună la primul Mondial al Generației de Aur, Coppa del Mondo 1990. Mi-a părut ca n-a mai fost convocat în 1994, dar a fost alt ploieștean în lot, Fane Preda. Mi-a făcut plăcere să ne vedem și să schimbăm câteva cuvinte, mă emoționează mereu întâlnirile cu foști mari jucător. De asemenea, m-am revăzut cu Cristi Vlad, președintele prahovenilor, am fost colegi la Dinamo. Ultimul meu gol în Liga I a fost contra ”lupilor”, în 2000, într-un meci terminat 2-3. Cristi era atunci ”câine”. L-am văzut și pe Vivi Răchită, cu care am fost coechipier la naționala U21.

Florin Răducioiu anunță că Generația de Aur a intrat în campanie electorală pentru alegerile pentru șefia FRF de anul viitor: ”De data asta, suntem uniți”

Întorcându-te la fotbalul mare și la munca ta de analist la Dolce Sport, cum vede Florin Răducioiu Liga I?

Îmi place Viitorul, e drept că anul trecut mai mult, fiindcă se vede că anul asta mai dificil. Și Craiova îmi place, a inceput să joace cu italianul Devis Mangia. Tind să fiu pozitiv, ușor-ușor sper să vedem un fotbal mai bun. Da sunt și meciuri mai proaste, care nu atrag pe nimeni în tribună, însă eu am văzut, totuși, o creștere a calității jocului.

Liga I o privești pozitiv, dar de federație și de națională ce zici?

Actuala conducere ne duce către catastrofă! Ajunge! Basta! Ei au declanșat deja campania electorală, anunț și eu că am început-o și noi, cei din Generația de Aur. Vom vedea în martie, anul viitor, la alegeri, cine va câștiga. De data asta, suntem uniți, nu ca data trecută, când cu Gică Popescu! Au mai fost neînțelegeri între noi, marii fotbaliștii, însă acum e totul în regulă. Fostul coleg Florin Prunea și cunoscutul fost arbitru Cristi Balaj vor fi candidații noștri, e clar! Depinde și de noi, depinde de cei care vor vota, mai avem timp să-i convingem.

Regal, două titluri la juniori, cu grupele de fotbaliști născuți în 2002 și 2004. Au un congolez în lot

Formația Regal a cucerit astă-vară titlul național cu grupa jucătorilor născuți în 2002, după o victorie în finala cu LPS Banatul Timișoara. Puștii pregătiţi de Andrei Nagy, Mihai Chiriţă şi Ruben Rodrigues au învins echipa bănăţeană cu 1-0 şi au adus primul titlu naţional din istoria de doar 6 ani a Academiei Atletico Madrid. Reușita a aparținut Blănuţă. Grupa 2002 de la Regal nu a pierdut nici un meci în sezonul 2016-2017. Au fost doar trei rezultate de egalitate şi acelea înregistrate în campionatul Bucureştiului. Radu Drăguşin, Luca Florică, Andrei Culda, Vladimir Blănuţă, Patrick Gogan, Alexandru Chilili sau Ovidiu Perianu (cel mai tânăr de pe teren) au jucat și contra Petrolului. În lotul bucureștenilor este și un fotbalist de culoare, congolezul Liluca Bomoiwa, supranumit ”Jose”. De asemenea, grupa 2004, antrenată de David Tudor, e campioană națională, 1-0 în finala cu Luceafărul Cluj. A fost a 30-a victorie din tot atâtea meciuri în sezonul 2016-2017.

Tinerii care au cucerit Cupa României, pe 30.000 de euro la CSA Steaua

Echipa de Liga a IV-a a Academiei Atletico Madrid a reușit, stagiunea precedentă, o performanță deosebită: câștigarea Cupei Romaniei, faza municipală. Elevii cu vârste între 17 și 19 ani lui Andrei Nagy au trecut de Termo, 5-1. Generația respectivă, din care face parte și Răzvan Prodan, fiul regretatului Daniel Prodan, a fost vândută in corpore, la CSA Steaua, cu o sumă în jur de 30.000 de euro.

Citiți și Răzvan Prodan a câștigat Cupa României cu Academia de Fotbal Atletico Madrid București / VIDEO

Colaborare cu Atletico Madrid din 2011

Sub sloganul “Familie, Educație, Fotbal”, scopul înființării Asociației Regal Sport Club Ferdinand I București este promovarea educației fizice și a activității sportive, în special în domeniul fotbalului, descoperirea, selecția, inițierea, educarea și îndrumarea tinerelor talente pentru practicarea sportului de performanță si participarea la competiții interne și internaționale. Clubul a fost înfiinţat în septembrie 2011, când, în urma unei selecţii la nivelul Bucureştiului, au fost aleşi jucători de fotbal cu vârste între 9 şi 12 ani. Primii 20 de jucători au urmat un stagiu de pregătire şi evaluare la PSG. În prezent, Regal are 110 jucători legitimaţi la U9, U10, U11, U12, U14, U15 și U17. Cotizașiilee lunare sunt diferențiate în funcție de fiecare nivel de vârsta și de pregatire. Estimativ, cotizațiile lunare vor fi de trei tipuri, între 40 și 60 de euro pe lună.