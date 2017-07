Gică Hagi l-a sfidat pe Răzvan Burleanu la Supercupa României. Managerul Viitorului a evitat să dea mâna cu președintele FRF | FOTO&VIDEO

Gică Hagi l-a sfidat pe Răzvan Burleanu la Supercupa României. Managerul Viitorului a evitat festivitatea de premiere pentru a nu da mâna cu președintele FRF, cel despre care a spus că este responsabil de condamnarea cumnatului său, Gică Popescu.

”L-ați băgat pe Popescu în pușcărie! Sunteți pe zero cu performanțele. De doi ani, zero”, îi acuza Hagi pe federali în octombrie 2016.

După ce ilfovenii au câștigat Supercupa României, duminică, la Botoșani, Gheorghe Hagi a refuzat să se prezinte la festivitatea de premiere. ”Regele” a privit de pe banca de rezerve cum președintele FRF, Răzvan Burleanu, a înmânat medaliile celor două echipe. Hagi a plecat la vestiare în momentul în care Vasile Maftei, căpitanul echipei ilfovene a ridicat trofeul.

Hagi a încercat să nu dea prea mare amploare gestului său de frondă la adresa conducerii Federației Române de Fotbal. ”Locul doi întotdeauna rămâne pe bancă, prioritate are cel care a câștigat”, a fost explicația managerului tehnic al Viitorului, la finalul partidei pierdute 0-1 cu FC Voluntari.



Întrebat la conferința de presă dacă este adevărat că a refuzat medalia, Hagi a răspuns ușor derutat: ”Nu, am stat pe bancă. Nu am refuzat nicio…, am stat pe bancă. Dacă am ieșit pe locul 2… Locul 1… am lăsat fața celui care a câștigat, să se bucure, să fie fericit, că așa e în sport. Nu am fost supărat, de ce să fiu supărat? Nu am de ce să fiu supărat. Îi felicit pe cei de la Voluntari”.

Gică Hagi l-a sfidat pe Răzvan Burleanu la Supercupa României. O tot face din 2014

Gestul lui Gheorghe Hagi poate fi interpretat și ca un mesaj clar că nu este dispus să accepte o eventuală propunere din partea lui Răzvan Burleanu de a prelua echipa națională.

Cel mai bun fotbalist român din toate timpurile a atacat sistematic actuala conducere a FRF, după arestarea lui Gică Popescu în Dosarul Transferurilor, pe 5 martie 2014, cu o zi înaintea alegerilor de la Federație.

“Nu pot să mă implic. Eu am fost şi sunt cu Popescu. Cât Popescu va sta acolo, şi eu voi sta tot la televizor. Cât timp este el în afară (n.r. – în afara fotbalului), şi eu sunt în afară. Nu am de ce să vorbesc cu noul preşedinte. Eu sunt în generaţia aia care a muncit şi a avut rezultate”, a declarat “Regele”.

În toți acești trei ani, Hagi s-a ferit în să se intersecteze cu preșeședintele FRF, Răzvan Burleanu. Managerul Viitorului nu a mai fost la meciurile echipei naționale și nici la finalele pe care le-a disputat echipei de juniori al Academiei Hagi.