Gina Matache a vorbit despre sarcina fiicei ei, Oana. Peste trei luni, artista va deveni mamă pentru prima oară, iar viitoarea bunică așteaptă cu nerăbdare marele moment.

Mama Oanei Matache a dezvăluit motivul pentru care artista merge aproape zilnic la sala de fitness. Nu vrea să ia foarte multe kilograme pe timpul sarcinii.

Gina Matache a vorbit despre sarcina fiicei ei. Oana e gravidă în 6 luni

„Mamă, nu vreau să stau mult la reuperare, o iau acum pas cu pas, mi-a spus. O să aibă nevoie de ajutorul meu. Abia aştept.” a spus Gina Matache la „Cool Summer Nights”. Recent, Oana a povestit pe contul de socializare că are probleme cu sarcina.„Hello Guyz!! Îmi pare nespus de rău că nu am reusit sa fiu prezenta in BAND la ultimele patru concerte și ca nu ne-am vazut, ma oftic la fel de mult ca voi. Abia asteptam sa simt vibe -ul ăla .. Am câteva complicatii destul de severe cu bebele; asta implica să nu fac efort si să stau iî pat toata ziua, în plus ma pregatesc pentru o procedura medicala foarte delicată”, spunea aceasta în urmă cu o lună.

