Godină reacționează la demisia lui Petre Tobă. Ce mesaj i-a transmis

Polițistul Marian Godină a comentat, pe Facebook, decizia fostului ministru al Afacerilor Interne, Petre Tobă.

Marian Godină a scris că el, ca agent care lucrează direct din stradă, nu a simțit că ministrul ar fi făcut ceva în timpul mandatului.

„Ce de lucruri faine aţi făcut!!! Numai reuşite. Dacă vă interesează părerea unui agent, direct din stradă, vă spun eu ce am simţit: nimic! Cred că singurul lucru bun al mandatului l-aţi făcut astăzi. Să trăiţi!”, a scris Marian Godină pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Comentariul a venit ca răspuns la un mesaj pe care Petre Tobă l-a transmis angajaţilor MAI, după demisia sa din funcţie.

De ce a demisionat Petre Tobă

DNA a cerut, joi, urmărirea penală a lui Petre Tobă. Acesta este suspectat că a refuzat declasificarea unor documente care priveau ancheta în cazul mai multor ofițeri din cadrul Oficiului pentru Protecția Martorilor.

Anterior, premierul Dacian Cioloș a declarat că ar fi bine ca Petre Tobă să demisioneze. „Un lucru este clar, indiferent despre cine ar fi vorba in Guvern, cineva care are semnatura mea sau propunerea mea pentru a fi numit sau demis, evident ca in aceste conditii trebuie sau sa isi dea demisia sau, daca nu, o sa cer eu sa plece. (…) Este evident ca, in aceste conditii, este cel mai bine si pentru dansul si pentru Guvern ca dansul sa plece”, a spus Cioloș.

„Resping cu tărie acuzaţiile aduse şi sunt la dispoziţia organelor de anchetă pentru clarificarea oricărei situaţii. Menţionez că toate faptele prezentate sunt anterioare mandatului meu iar procurorul de caz a avut acces la toate documentele necesare instrumentării cauzei, inclusiv la cele clasificate ‘secret de stat’”, a declarat Tobă.

Cu toate acestea, Petre Tobă și-a dat demisia din Guvern joi seara. Premierul Dacian Cioloș a acceptat demisia lui Petre Tobă, iar până luni, 5 septembrie, va înainta președintelui Klaus Iohannis o propunerea pentru Ministerul de Interne.