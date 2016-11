Grav accident feroviar în Iran. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit, vineri dimineața, în provincia Semnan din Iran, la 400 de kilometri est de capitala Teheran, iar apoi au luat foc, informează Reuters.

UPDATE 18.20: Bilanţul victimelor accidentului feroviar din Iran a ajuns la 36 de morţi şi 95 de răniţi iar acesta ar putea creşte, a anunţat postul public de televiziune,

Un oficial local a declarat pentru postul public de televiziune că eforturile de salvare a victimelor au fost încetinite de faptul că zona este greu accesibilă.

„Până acum doar un elicopter a ajuns la locul accidentului din cauza dificultăţilor în ceea ce priveşte accesul”, a spus Hasan Shokrollahi, directorul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie din provincia Semnan.

UPDATE 11.05: Autoritățile iraniene au revizuit bilanțul la cinci morți și cel puțin 20 de răniți.

Autoritățile susțin însă că nu știu exact numărul vctimelor. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului, în timp ce mai multe echipe de salvare s-au deplasat la locul accidentului.

Incidentul a avut loc în apropierea stației Haft-Khan sdin orașul Shahroud. „Accidentul a avut loc atunci când un tren de pasageri aflat în mişcare s-a izbit de un altul care era oprit în staţie”, a anunţat un purtător de cuvânt al mişcării umanitare.

