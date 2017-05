Greva ROMATSA de astăzi paralizează traficul aerian. În intervalul anunțat pentru greva de avertisment a celor de la ROMATSA, 11.00-13.00, sunt programate 44 de zboruri, ale mai multor companii aeriene, printre care Tarom, Blue Air, Wizz Air, Ryanair, Lufthansa, Austrian Airlines, German Wings. Pe parcursul zilei, sunt în jur de 300 de decolări și aterizări, pe Aeroportul Henri Coandă.

Rămâneți pe libertatea.ro pentru detalii și lista completă a modificărilor.

UPDATE ora 9:55. La această oră, patru zboruri programate să decoleze de pe Aeroportul Henri Coandă au întârzieri.

Întârzieri se vor inregistra pe tot parcursul zilei, din cauza decalării programului.

UPDATE 12 mai, ora 8:30. La această oră, la sediul ROMATSA are loc o ședință în care urmează să se stabilească ce curse vor fi afectate de greva de avertisment a controlorilor de trafic. După ședință, ROMATSA trebuie să informeze EUROCONTROL cu privire la schimbările din traficul aerian, în perioada de grevă.

Recomandările Companiei Naționale Aeroporturi București pentru călători

„Având în vedere greva controlorilor de trafic de la Romatsa, anunțată pentru vineri, 12 mai, între orele 11-13, invităm pasagerii să se prezinte la aeroport, la timp; chiar dacă unele curse vor suferi întârzieri la decolare, formalitățile de check-in, controlul de securitate și controlul documentelor se vor desfășura conform programului obișnuit”.

„Recomandăm pasagerilor să folosească mijloacele de transport în comun sau serviciul taxi pentru a ajunge la aeroport. Acest lucru este necesar pentru a evita supra aglomerarea și blocarea parcărilor din incinta aeroportului, având în vedere greva controlorilor de trafic de la Romatsa, anunțată pentru vineri, 12 mai, între orele 11-13. Vă mulțumim!”

Greva Romatsa. Ce reclamă sindicaliștii

Sindicaliștii transmit că nu mai vor să pozeze în vinovați, din cauza incompetenței, indolenței și lipsei de răspundere a unor indivizi necalificați, iar greva este urmarea unei lungi bătălii pentru păstrarea prestigiului acestei instituții românești, ROMATSA, pentru depolitizarea și decăpușarea ei.



Pe perioada grevei, vor fi afectați călătorii care vor să plece sau se întorc din destinații externe, precum Berlin, Praga, Viena, Londra, Istanbul, Roma, Munchen, Dusseldorf, Frankfurt, Geneva, Bruxelles, Moscova, Tel Aviv. De asemenea, dacă vineri aveți plănuit un zbor de la București spre Cluj Napoca, Iași, Timișoara, Satu Mare, Chișinău, este posibil să așteptați mai multe ore până când traficul aerian va reveni la normal.

Nu doar cele 44 de zboruri din intervalul anunțat de grevă vor fi afectate. Din cauza decalajelor, este posibil ca și zborurile de după ora 14.00 să aibă întârzieri.

Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București transmit pasagerilor să folosească mijloacele de transport în comun sau serviciul taxi pentru a ajunge la aeroport.

”Acest lucru este necesar pentru a evita supra aglomerarea și blocarea parcărilor din incinta aeroportului, având în vedere greva controlorilor de trafic de la Romatsa, anunțată pentru vineri, 12 mai, între orele 11-13”, precizează oficialii aeroportului Henri Coandă.

Personalul care asigură controlul traficului aerian, participant la grevă va asigura o treime din activitate în intervalul 11.00-13.00, prin măsuri de control al fluxurilor de trafic aerian asigurate prin intermediul organismelor corespunzătoare ale EUROCONTROL, în baza notificării corespunzătoare din partea ROMATSA.

Vor fi exceptate de la aceste măsuri zborurile monarhilor, şefilor de state, prim-miniştrilor şi miniştrilor, zborurile misiunilor de căutare şi salvare, zborurile militare, zborurile umanitare, precum şi zborurile de poliţie aeriană”, se arată în notificarea transmisă către directorul general, directorii de direcţii şi directorii de subunităţi din cadrul ROMATSA.

Managementul ROMATSA a anunțat deja că va depune toate eforturile necesare pentru a stopa declanşarea grevei de avertisment şi va continua negocierea cu partenerii sociali. Totuşi, în situaţia declanşării grevei de avertisment, conform Legii Dialogului Social nr. 62/2011, ROMATSA va asigura 33,3% din zboruri. Nu vor fi afectate zborurile umanitare de stat, medicale, de căutare şi salvare şi de urgenţă”, se arată în comunicat.

Aeronavele vor fi dirijate conform FLOW CONTROL-ului introdus de EUROCONTROL, se mai precizează în documentul citat.

Reprogramarea zborurilor de pe tot parcursul zilei de vineri se va organiza în aceasta noapte, când se va stabili ce curse vor fi anulate și ce curse vor fi amânate.

Sindicaliști: Nu mai vrem să pozăm în vinovați, din cauza incompetenței, indolenței și lipsei de răspundere a unor indivizi necalificați

Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian din România (ATSR) a transmis, joi, că își cere scuze pentru disconfortul creat vineri, la prânz, din cauza grevei de avertisment. ”

Greva este urmarea unei lungi bătălii pentru păstrarea prestigiului acestei instituții românești, ROMATSA, pentru depolitizarea și decăpușarea ei. Nu urmărim avantaje materiale, ci siguranța locului de muncă, în condițiile în care, din cauza unui management defectuos, se ajunge cu pași programați la faliment și înstrăinare”, spun sindicaliștii.

Înmulțirea zborurilor pe teritoriul românesc și diminuarea numărului de controlori de trafic constituie în acest moment un atac la adresa siguranței traficului, atrag atenția cei de la ATSR, în ciuda eforturilor pe care le depun pentru a festiona eficient traficul din spațiul aerian românesc.

”Rugăm publicul să ne înțeleagă și să fie alături de noi în acest demers care ne privește pe toți”, fac apel sindicaliștii, cu o zi înainte de greva de avertisment.

”Nu mai vrem să pozăm în vinovați, din cauza incompetenței, indolenței și lipsei de răspundere a unor indivizi necalificați pentru posturile de conducere pe care le ocupă în diverse instituții ale statului”, spune sindicatul, prin vocea președintelui Andreiaș Păduraru.

Pentru ce se paralizează traficul aerian

În timp ce tot mai multe voci susțin că în rândul controlorilor de trafic aerian ar fi o nemulțumire generală legată de salarii, în condițiile în care leafa medie brută este de aproape 30.000 de lei, reprezentanții lor vorbesc despre teama falimentului.

Gabriel Tudorache, liderul Sindicatului de Trafic Aerian din Romania: „Este sigur că mâine va fi grevă generală între orele 11,00 – 13,00. Motivul nu îl reprezintă mărirea salariilor, ci faptul că, în măsura în care nu se ia nicio măsură, în septembrie se închide Romatsa, nu vor mai fi bani de nimic! Mergem cu viteză spre faliment, deși planurile financiare Romatsa au fost depășite anual cu cel putin 25 de milioane de euro. Prin mecanisme financiare complexe, banii se scurg în afara Romatsa. În mod paradoxal, în măsura în care an de an avem încasari tot mai bune, Romatsa se prăbușește. Am atras atenția încă din anul 2014, dar nimeni nu ne-a ascultat”.