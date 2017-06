Grindeanu, despre criticile din PSD: „Adversarii politici sunt în afara partidului, nu in interior”

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, cu privire la criticile asupra activității sale venite din partea unor membri ai PSD, inclusiv din partea lui Liviu Dragnea, că adversarii politici sunt în afara partidului, nu înăuntru. Este răspunsul la criticile venite din partea unor lideri social-democrați, inclusiv din partea președintelui PSD Liviu Dragnea.

„Eu chiar discut foarte mult cu dl președinte Dragnea. Eu nu vreau altceva decât să spun că adversarii politici ai PSD sunt în afara partidului, nu in interior. Sunt un membru de partid de 21 ani”, a declarat Sorin Grindeanu, conform Digi 24.

Preşedintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, spune că liderii partidului nu vor ezita să schimbe premierul dacă analiza internă a partidului, aflată acum în desfăşurare, va arăta că Executivul nu îşi face treaba.

Niculae Bădălău vorbeşte deja despre faptul că în PSD sunt suficienţi oameni care să-l înlocuiască pe actualul premier şi spune că este sigur că preşedintele Klaus Iohannis ar nominaliza tot o persoană din Partidul Social Democrat.

Ce spun Dragnea și Tăriceanu

Liderul partidului, Liviu Dragnea a primit marți vizita primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, la Parlament. Aceasta a dorit să transmită conducerii partidului că nu poate lucra cu 4 miniștri, și nu există o comunicare bună, din perspectiva administrației locale, astfel că multe proiecte rămân blocate. Și Dragnea i-a transmis premierului ”să se abțină totuși de la răspunsuri politice sau reacții la spusele unor colegi și să se preocupe de implementarea programului de guvernare”.

Cu toate acestea, Dragnea a declarat că nu are de gând să-l schimbe pe Grindeanu.

„Nu am avut de gând şi nu am de gând să-l schimb pe premierul Grindeanu. Ăsta este răspunsul foarte clar”, a declarat Liviu Dragnea, marţi seară, la Antena 3, întrebat dacă el sau alte persoane din PSD vor să-l schimbe din funcţie pe premierul Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă are „o problemă” cu premierul Sorin Grindeanu, Dragnea a spus: „Eu, personal, nu”. El a adăugat că evaluări ale miniştrilor au avut şi au loc periodic pentru se vedea dacă se respectă angajamentele luate prin programul de guvernare, întrucât programul asumat nu este unul „uşor”.



Totodată, preşedintele Senatului şi liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat marţi, la Târgu-Jiu, că evaluarea miniştrilor din actualul guvern nu va fi amânată, dar că încă nu a fost stabilit un termen în acest sens, el punctând că analiza activităţii membrilor Executivului se va face în raport cu programul de guvernare.„Eu am primit din partea colegilor mei, membri în Guvern, rapoartele pe care le-am cerut, dar nu am apucat nici eu, şi din câte ştiu nici domnul Dragnea, nu am stat să le parcurg. Am hotărât ca în perioada următoare să facem această evaluare în raport cu programul de guvernare, cu obiectivele din programul de guvernare, pentru că nu dorim ca programul, aşa cum s-a întâmplat de foarte multe ori în trecut, să rămână un document în caza căruia cetăţenii şi-au pus speranţe, Parlamentul şi-a dat votul de încredere şi noi facem altceva. Astăzi am avut o scurtă discuţie cu dânsul (Liviu Dragnea – n.r.), a fost şi ministrul Muncii prezent. Nu amânăm evaluarea miniştrilor, dar încă nu am stabilit un termen şi sigur că vom face această evaluare eu şi cu colegii mei, domnul Dragnea la fel, cu domnul Grindeanu şi la un moment dat o să comunicăm concluziile”, a spus Tăriceanu, potrivit Agerpres.