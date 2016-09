Hillary Clinton, prima declarație după ce ar fi leșinat pe stradă

Candidata democrată la preşedinţia Statele Unite, Hillary Clinton, a dat asigurări într-un interviu pentru CNN că a “respectat un standard înalt de transparenţă” în privinţa sănătăţii sale, dar nu a crezut că pneumonia va fi o boală atât de gravă, relatează CNN.

Clinton a explicat că duminică, la ceremonia în memoria victimelor de la 11 septembrie, ea a ameţit şi şi-a pierdut echilibrul, dar nu şi-a pierdut cunoştinţa. În plus, fostul secretar de stat a dat asigurări că în prezent se simte mult mai bine.

“Am ameţit şi mi-am pierdut echilibrul o clipă, dar după ce am urcat (în maşină – n.r.), după ce m—am putut aşeza, m-am putut răcori şi am băut nişte apă, am început imediat să mă simt mai bine”, a spus ea. “Trebuia să mă odihnesc cinci zile – asta mi-au spus (medicii – n.r.) vineri – şi nu am urmat acest sat foarte înţelept”, i-a spus Clinton jurnalistului Anderson Cooper într-un interviu. “Deci vreau să termin cu asta (boala – n.r.) şi să mă întorc la campanie cât mai repede posibil”, a adăugat ea.