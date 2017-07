Hillary Clinton va lansa o carte în care vorbeşte despre alegerile prezidenţiale din 2016 și despre înfrângerea suferită, scrie Hollywood Reporter.

Fosta primă doamnă și candidat al democraților la alegerile prezidențiale din 2016 a anunțat că va publica o carte ăe data de 12 septembrie și spune despre aceasta că este o ”poveste plină de poveţe” privind amestecul Rusiei.

Cartea se va numi ”What Happened” (Ce s-a întâmplat) și este o lucrare personală, în care a lăsat garda jos, spune fosta candidată. ”În trecut, din motive pe care încerc să le explic, am simţit deseori că trebuie să fiu atentă când sunt în public, ca şi cum aş fi mers pe sârmă fără plasă de siguranţă. Acum las garda jos”, se arată în introducerea făcută publică de editura Simon & Schuster.

”Acum, eliberată de restricţiile date de candidatură, Hillary te duce în interiorul experienţei personale intense de a deveni prima femeie propusă de un partid important pentru funcţia de preşedinte, într-o cursă electorală marcată de furie, sexism, palpitantă, şi cu un contracandidat care încalcă toate regulile. În aceste pagini, ea descrie ce a însemnat să candideze împotriva lui Donald Trump, greşelile pe care le-a făcut, cum a făcut faţă înfrângerii devastatoare şi şocante şi cum a găsit puterea de a se aduna și a merge mai departe”, se arată în comunicatul editurii care publică volumul lui Hillary Clinton.

Hillary Clinton a evitat atenţia presei după ce a pierdut alegerile prezidenţiale, deși a obținut mai multe voturi decât republicanul Donald Trump. Ea a fost însă prezentă la ceremonia de învestire a rivalului ei Donald Trump, în luna ianuarie.

”What Happened” este a patra carte scrisă de Hillary Clinton după ce în 2003 a lansat o carte de memorii, ”Living History”, publicată pe când era senator al statului New York, şi o a doua în 2014, despre anii în care a fost secretar de stat, ”Hard Choices”. În perioada când era prima doamnă a Statelor Unite a scris volumul ”It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us”.