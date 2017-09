Hoban spune totul despre națională: ”Lipsește spiritul de echipă”. Daum? ”Poate ar fi nimerit un antrenor din Generația de Aur”.

În condițiile în care Pintilii era la un galben de suspendare, Hoban, 34 de ani, unul dintre cei mai buni închizători din Liga 1 și golgheter la liderul CFR Cluj, cu 3 reușite, nu a fost convocat.

Fotbalistul ajuns la 34 de ani a prins 4 meciuri în actuala campanie, dar a duelurile cu Armenia și Muntenegru le-a privit la televizor. Mijlocașul nu și-a ascuns surprinderea și totodată dezamăgirea după ratarea calificării.

„Este dezamăgitor că naționala nu s-au calificat. Îmi pare rău pentru băieţi, mai ales că am făcut şi eu parte din această echipă. Dacă se întâmpla să fie o calificare, aş fi avut şi eu un rol în rezultatele bune. Dar să ştii că nu mă aşteptam la astfel de rezultate, în acest momente nici nu mai contează pe ce loc terminăm grupa din preliminarii. Trebuie să abordăm următoarele meciuri cu atitudine de învingători şi cu încredere în forţele noastre şi să terminăm cu două victorii această campanie. Pe viitor… vom vedea ce şi cum va mai fi” a declarat Hoban, într-un interviu acordat pentru Prosport.

Hoban nu a primit nici o explicație pentru faptul că a fost „sărit din schemă” atunci când s-au făcut convocările: ”Ceea ce pot să-ţi spun e că selecţionerul Daum nu a reuşit să aibă rezultatele dorite. Eu am jucat patru meciuri în această campanie, iar apoi nu am mai primit nici o explicaţie de ce nu am mai fost chemat. Partida cu Polonia de acasă (n.r. 0-3) a fost ultima în care am fost convocat. Chiar şi aşa, aş fi vrut să am şi eu o explicaţie. Cine sunt eu să primesc explicaţii!?”.