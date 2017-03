O mașină a intrat în mulțime, lângă Parlamentul britanic. Împușcături lângă clădirea Legislativului

O mașină a intrat în mulțime, lângă Parlamentul britanic, iar apoi mai multe focuri de armă s-au auzit lângă clădirea Legislativului. Un polițist a fost înjunghiat de un bărbat care ulterior a fost împușcat de polițiști.

UPDATE ora 17:25. Premierul britanic Theresa May se afla în clădirea Parlamenului în momentul în care s-au produs cele două incident și a fost escortată.

O operațiune este în desfășurare în acest moment în Londra, iar Parlamentul britanic a fost închis, după ce o mașină a intrat în mulțime, pe Westminster Bridge, lângă Parlamentul britanic.

Paramedics desperately trying to revive injured in New Palace Yard pic.twitter.com/esmQtULO9q

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ

— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) March 22, 2017