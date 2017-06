Mai multe focuri de armă au fost trase, vineri seara, la spitalul Bronx-Lebanon Hospital Center din Bronx, anunță poliția din New York. Potrivit ABC News atacatorul a fost ucis de forțele de ordine.

UPDATE 23.38: Suspectul, care se pare că s-a sinucis, a fost identificat ca Henry Bello, un fost medic al spitalului, au declarat surse din poliție pentur ABC News.

În urma atacului o persoană a fost ucisă și alte cinci sau șase au fost rănite. Nu se știe starea lor.

UPDATE 23.20: The New York Times a citat un oficial care spune că au fost împușcați trei medici. Starea lor nu este cunoscută. Unele informații spun că atacatorul ar fi fost un fost angajat, dar acest lucru nu a fost confirmat încă oficial.

Lucrătorii medicali de urgență nu pot intra încă în clădire, iar un reprezentant al pompierilor spune că unul dintre medicii împușcați este tratat de personalul medical aflat în incinta spitalului folosind un furtun de incendiu .

Surse de poliție spun că cel puțin trei persoane au fost împușcate în incident, iar starea lor nu era clară.

BREAKING: ATF New York special agents are responding to assist @NYPDnews partners at the Bronx-Lebanon Hospital shooting incident.

— ATF HQ (@ATFHQ) June 30, 2017