Încă o femeie în echipa lui Donald Trump. Betsy DeVos, nominalizată la Ministerul Educației

Donald Trump, președintele ales al SUA, a făcut o nouă numire în echipa sa. El a nominalizat-o miercuri pe republicana și femeia de afaceri Betsy DeVos ca ministru al educației în viitoarea sa administrație, informează AFP.

Betsy este a doua femeie aleasă de Trump în echipa sa, după ambasadoarea la ONU, Nikki Haley.

Femeia, în vârstă de 58 de ani, este cunoscută pentru poziția sa fermă privind dreptul părinților de a alege pentru copii între școlile publice, cele private sau educația la domiciliu. De asemenea, ea s-a implicat în opere de binefacere alături de soțul ei, Dick DeVos, unul din moștenitorii averii lui Rick de Vos, estimată în 2016 de revista Forbes la 5,4 miliarde de dolari, a 88-a din Statele Unite.

În comunicatul prin care a anunțat numirea, Donald Trump a afirmat: „Sub conducerea ei, vom reforma sistemul școlar american și vom elimina birocrația care ne handicapează copiii, pentru a putea asigura tuturor familiilor o educație și o ofertă de școli de nivel mondial”.

Reluând sloganul de campanie al lui Trump, „Make America Great Again!” (Să redăm măreția Americii), DeVos s-a declarat onorată că a fost desemnată să redea măreția educației, adaugă AFP. „Statu-quo nu este acceptabil în educație”, a spus ea.

Together, we can work to make transformational change to ensure every student has the opportunity to fulfill his or her highest potential.

— Betsy DeVos (@BetsyDeVos) 23 noiembrie 2016