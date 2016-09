Încă o lovitură pentru casa regală britanică. Un verişor al reginei Elizabeth a II-a a anunţat public că este homosexual

Lordul Ivar Mountbatten, un verişor al reginei Elizabeth a II-a, a devenit, duminică, primul membru al familiei regale din Marea Britanie care a anunţat în mod public că este homosexual, potrivit Reuters.

Bărbatul care are trei copii cu fosta lui soție, Penelope (Penny) Thompson, a dezvăluit duminică pentru Daily Mail că a întimpinat multe dificultăți din cauza sexualității sale, însă și-a găsit, în sfârșit, fericirea.

Lordul a mărturisit că se iubește cu James Coyle, steward și manager al unei companii aeriene, alături de care este foarte fericit. Cei doi au încheiat chiar și un parteneriat civil și s-au cunoscut în timpul unei vacanțe în stațiunea montană Verbier.

„Penny știa despre mine înainte de a ne căsători. I-am spus că eram bisexual, că eram atras de ambele sexe. A fost înțelegătoare și îi voi fi întotdeauna recunoscător”, a mai spus Ivar Mountbatten.

„Anunțul („comming out”) prin care o persoană își dezvăluie homosexualitatea în mod public este o sintagmă atât de amuzantă, însă eu exact asta am făcut, chiar dacă pe o cale ocolită. Am ajuns într-o etapă a vieții mele în care mă simț fericit. Am avut dificultăți mari din cauza sexualității mele și, dintr-un anumit punct de vedere, încă le mai am. Pentru mine, a fost o veritabilă călătorie pentru a ajunge în acest punct”, a adăugat lordul Ivăr Mountbatten.

Lordul Ivar Mountbatten s-a născut la Londra, pe 9 martie 1963. El este cel mai tânăr dintre copiii marchizului și marchizei de Milford Haven. Acesta s-a căsătorit cu Penelope Thompson în 1994 și au împreună trei fiice, însă mariajul lor nu a mers la un moment dat și au decis să se despartă, divorțul fiind pronunțat în 2011.