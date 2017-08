Încălzirea globală a redevenit un subiect… fierbinte, după ce SUA s-au retras din Acordul de la Paris, iar noi studii au arătat că vremea a luat-o razna. Conform specialiștilor, un singur grad cu plus la temperatura medie determină modificări uriașe, iar două grade schimbă fața planetei.

Un raport dat publicității în urmă cu o săptămână a arătat că anul 2016 a fost unul “negru” pentru climă, fiind marcat de o reducere record a calotei glaciare, inundații, secetă și înmulțirea valorilor de caniculă. Studiul, publicat de Administrația americană pentru Oceane și Atmosferă, NOAA, și de Societatea Meteorologică Americană, a venit cu previziuni sumbre privind planeta voastră, după doi ani în care temperatura globală înregistrată a fost cea mai ridicată din istorie. Mai exact, conform celor 500 de oameni de știință din peste 60 de țări care au contribuit la acest raport, încălzirea globală se va intensifica!

Se așteaptă ca raportul următor, pe anul în curs, să fie și mai sumbru, pentru că primăvara și vara 2017 au fost printre cele mai călduroase înregistrare din 1880 până în prezent. Altfel spus, 2017 va doborî, cel mai probabil, recordul alocat în prezent lui 2016, de cel mai fierbinte an din istorie.

Încălzirea globală, de neoprit: «Numeroase ecosisteme încep să fie de nerecunoscut»

Acum, oamenii de știință atrag atenția asupra schimbărilor climatice care ne așteaptă. Conform unui alt studiu centrat pe climă și schimbările generate de aceasta, arată că un plus de doar jumătate de grad Celsius a fost, în trecut, suficient pentru a genera lungi perioade caniculare și/sau ploi torențiale în mai multe regiuni ale globului. Adică secetă și/sau inundații. Cei care au realizat studiul, publicat în revista Nature Climate Change, au comparat două perioade (1960-1979 și 1991-2010) în care temperatura medie a crescut cu 0,5 grade C.

La un plus de 1,5 grade Celsius – limita stabilită prin Acordul pentru Climă de la Paris -, schimbările sunt și mai mari, la nivel mondial, iar distrugerile, pe măsură. Însă la 2 grade cu plus putem vorbi deja de dezastru: caniculă pe perioade foarte lungi, urmată sau combinată cu furtuni extrem de violente, compromiterea culturilor agricole și un val de foamete fără precedent în toată lumea. În plus, creșterea temperaturii medii cu 2 grade ar putea duce la dispariția unor specii de animale.

Un al treilea studiu a atras atenția că peste 80% din procesele ecologice care sunt esențiale pentru sănătatea ecosistemelor marine sau de apă dulce dau semne de stres și alterare, ca răspuns la schimbările climatice. “Avem dovezi că o creștere de numai un grad Celsius pe planetă are efecte majore, care se fac deja simțite”, explică Brett Scheffers, coautor al studiului, profesor la Universitatea din Florida și cercetător în cadrul IUCN. Această creștere a temperaturii antrenează “modificări fiziologice și fizice semnificative pentru specii, precum schimbarea taliei, sau le forțează să se deplaseze spre noi habitate”.

Scheffers a mai spus că încălzirea globală a antrenat schimbări de o asemenea amploare, încât numeroase ecosisteme încep să fie de nerecunoscut. Mai precis, tundra arctică prezintă tot mai multe organisme care în mod normal trăiesc în regiuni temperate, iar ecosistemele marine au din ce în ce mai multe organisme tropicale.

“Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari amenințări globale pentru sănătatea umană a secolului XXI”, susține, la rândul său, Giovanni Forzieri, autorul unui alt studiu, prin care suntem avertizați că vremea extremă ar putea ucide 150.000 de oameni în fiecare an în Europa până în 2100, dacă nu se va face nimic pentru a opri încălzirea globală.

