Incident armat la Ambasada Israelului la Amman. Un iordanian a fost ucis și un israelian rănit, duminică, într-un incident armat produs în interiorul ambasadei Israelului, situată în sectorul Rabieh, în vestul capitalei, a anunțat o sursă a serviciilor de securitate iordaniene, relatează Agerpres.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor create, săptămâna trecută, de măsurile de securitate suplimentare impuse de autorităţile israeliene pe Esplanada Moscheilor.

Atunci, au fost instalat detectoare de metal şi tunicheţi la intrarea în complexul moscheii al-Aqsa, după ce trei atacatori arabo-israelieni au atacat şi împuşcat mortal doi poliţişti israelieni care asigurau securitatea pe Esplanada Moscheilor.

Toate acestea, alături de restricţiile impuse împotriva credincioşilor musulmani, au declanşat proteste şi ciocniri violente între tinerii palestinieni şi forţele israeliene din Oraşul Vechi al Ierusalimului.

De altfel, patru palestinieni şi-au pierdut viaţa în ultimele două zile de proteste, iar peste 400 au fost răniţi în Ierusalimul de Est, precum şi în alte locuri din Cisiordania.

