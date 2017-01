La sapte ani de la premiera ultimului ei film, Everyone Else, regizoarea Maren Ade se prezinta la Cannes cu o noua productie care face impresie: Tony Erdmann. Propus drept o comedie, filmul, cu un scenariu a carui scriere a durat aproape doi ani, a fost considerat favoritul la Palme D’Or de anul acesta.

Coprodusa de Ada Solomon, pelicula a fost filmata in mare parte la noi, Maren Ade vizitandu-ne in mod repetat pentru a-si documenta scenariul. Ce a iesit: un film riscant, de aproape trei ore, in care stai cu plansul in gat pana cand izbucnesti in hohote de ras isteric.

Maren Ade a acordat un interviu, în exclusivitate, revistei Elle Romania, la începutul lunii ianuarie.

ELLE: De ce ai ales sa filmezi Toni Erdmann aproape in intregime la Bucuresti?

Maren Ade: Am vrut sa filmez undeva in Europa de Est inca de la inceput si m-am decis destul de repede la Bucuresti. Am venit aici si mi-a placut imediat. Am gasit orasul perfect pentru filmul meu. Stiam ca filmele romanesti sunt foarte bune, asa ca am sperat sa primesc ajutorul unor echipe de filmare bune. O stiam si pe Ada Solomon de dinainte.

ELLE: De la ce ai pornit atunci cand ai inceput sa scrii scenariul?

M.A.: La mine, scenariul porneste mereu de la o constelatie de doua personaje. Exista si o intriga in capul meu, ideea aceasta a tatalui care se transforma in altcineva, in Tony, ideea ca vrea sa isi intalneasca fiica si sa inceapa o relatie cu ea de la zero. Cochetam si cu ideea ca el e un comediant, un farsor, in timp ce ea a optat pentru un cu totul alt stil de viata, spre o cariera foarte performanta. Cam asta aveam in cap la inceput, dar am descoperit tot mai multe despre ei cand am venit aici. Am facut multa documentare in privinta job-ului ei, am vorbit cu o gramada de femei de afaceri, cu multi expati care lucreaza aici.

Citește mai departe interviul pe Elle.ro