Inundații în Moldova. Zeci de oameni, evacuați din calea apelor

Inundații în Moldova, după ploile torențiale din ultimele zile. În județul Vaslui, zeci de oameni au fost evacuați din case, după ce șuvoaiele au invadat mai multe drumuri și gospodării. Apele au rupt un pod, care face legătura cu o localitate, iar ambulanțele ajung cu dificultate la cei care au nevoie de ajutor. A plouat cu găleata și în județul Neamț, unde pompierii au intervenit să-i evacueze pe oamenii din casele măturate de ape.

În satul Doagele din comuna Dragomirești din județul Vaslui, nu mai puțin de 38 de gospodării au fost inundate. Șuvoaiele au pătruns în casele a 10 familii, care au fost evacuate de urgență de pompieri. 19 oameni și-au văzut agoniseala de-o viață distrusă de ape. Loviți de necaz, 15 dintre aceștia s-au refugiat în Căminul Cultural din sat, în vreme ce ceilalți patru au fost primiți în casele rudelor, notează Mediafax.ro.

Reprezentantul ISU Vaslui, Vlad Cepoi, a precizat că pompierii au cerut ajutorul ISU Galați și ISu Buzău, pentru a interveni în zonă cu motopompe de mare capacitate.

La Negreşti, în localitatea Valea Mare, sunt patru case inundate şi patru curţi. De asemenea, pompierii vasluieni monitorizează situaţia din satul Stejaru, comuna Pungeşti. Acolo, o casă a fost inundată şi două curţi au fost afectate de șuvoaie. Nu mai puțin de 14 oameni au fost evacuați, iar mulți au ajuns doar cu hainele de pe ei la vecini şi rude.

Din cauza inundațiilor, un pod a fost rupt şi circulaţia este închisă pe ambele sensuri, în localitatea Vladia, pe DN 2 F, în comuna Dragomireşti.

sursă foto: invaslui.ro

A plouat cu necazuri și în județul Neamț. În satul Moreni, comuna Văleni, 28 de oameni au fost evacuate deoarece locuințele lor au fost inundate.

„Au fost afectate mai multe zone, inclusiv o stradă din comuna Vânători Neamț, două gospodării din comuna Dragomirești, una în comuna Hangu. Azi-noapte, așteptam o viitură care, din fericire, nu a mai fost înregistrată, în Doljești. Zona de impact a fost în comuna Văleni, sat Moreni. Acolo, 7 gospodării au fost afectate, iar 28 de suflete au fost evacuate. Am avut noroc că, la ora 22, ploile s-au mai potolit, iar noi am putut interveni în forță. În această dimineață, la ora 7, am reușit să încheiem acțiunea de evacuare a apelor din gospodăriile oamenilor”, a explicat prefectul județului Neamț, Vasile Panaite, pentru mesagerulneamt.ro.