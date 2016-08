Ioan Gyuri Pascu își sărbătorește astăzi ziua de naștere

Ioan Gyuri Pascu împlinește astăzi 55 de ani. Actorul s-a născut pe 31 august 1961 în Agnita (azi în județul Sibiu), într-o familie româno-maghiară. A devenit cunoscut publicului român grație rolurilor pe care le-a avut în grupul de umor Divertis.

„Un copil mic, plăpând, extrem de slab, dar și extrem de vioi”, își descrie Ioan Gyuri Pascu primii ani din viață, pe site-ul personal. În copilărie, a cochetat cu muzica, iar la vârsta de nouă ani a început să studieze pianul. Tot atunci, a început să cânte în corul școlii, amuzându-și colegii cu vocea sa de soprană, cu care imita artiști precum Dida Drăgan și Aura Urziceanu. În clasa a cincea s-a îndrăgostit de handbal, dar și de chitară, instrument pe care tatăl său i l-a făcut cadou. În anul 1977, Ioan Gyuri Pascu asista la concertele Cenaculului Flacăra, iar în același an și-a făcut debutul în actorie.

Pe cei care aveau să-i fie colegi în grupul de umor Divertis i-a cunoscut în anul 1986, la Cluj. Pe vremea aceea, grupul dădea reprezentații de satiră politică subtilă la adresa regimului Ceaușescu. Un an mai târziu, actorul a dat prima reprezentație în cadrul Divertis.

Grupul de umor a fost unul dintre cele mai succes de acest gen, însă s-a destrămat în 2011, după 30 de ani de activitate. Ioan Gyuri Pascu a fost ultimul care a venit în grup și primul care a decis să-l părăsească. Într-un interviu acordat cotidianului Evenimentul zilei, Pascu a spus că a decis să iasă din grup întrucât se săturase să facă satiră politică. „Doream să mă ocup mai mult de muzică, teatru, dar, când e un proiect interesant, vin cu bucurie, pentru că sunt prietenii mei”, spunea acesta.

Ulterior, grupul Divertis a devenit Distractis.

Puţină lume ştie, dar Ioan Gyuri Pascu este strungar cu acte în regulă, aspect specificat în diploma sa de bacalaureat. Mai mult, Gyuri a şi practicat această meserie timp de două luni şi, cum dăduse greş la examenul pentru admiterea la facultate, a fost luat imediat în armată. Au urmat vremuri grele pentru viitorul actor, de care îşi aminteşte cu melancolie.

„După armată am fost învăţător suplinitor într-un sat din Sibiu, apoi am făcut facultatea la româno-spaniolă şi am fost repartizat într-un sat din judeţul Călăraşi, până înainte de Revoluţie. N-am rezistat prea mult la ţară, aşa că m-am mutat la colegul meu din Divertis, Cătălin Mereuţă. Pe vremea aceea, el era repartizat ca inginer la Călăraşi. Făceam naveta zilnic aproape 100 kilometri. Eram tânăr, nu resimţeam ca acum oboseala”, povestește Ioan Guri Pascu.