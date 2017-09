Actrița a schimbat prefixul, iar soțul său s-a întors special din turneu pentru a-i fi alături și a-i face un cadou special. Ioana Ginghină și-a sărbătorit ziua de naștere încă de când a avut liber de la filmări. Ea a ales să ajungă în Bucovina să-și vadă finuțul.

Suprizele s-au ținut lanț pentru Ioana Ginghină, cu ocazia zilei sale de naștere.

Actrița a împlinit 40 de ani. Iar soțul său, Alexandru Papadopol, a ținut să-i fie aproape. Motiv pentru care, plecat într-un turneu de promovare a unei piese de teatru, acesta s-a întors în București, pentru a-și vedea soția. Iar Ruxandra, fiica lor, a răsfățat-o pe îndrăgita actriță care joacă în primul serial TV filmat cu telefonul mobil, “O grămadă de caramele”, cu tot felul de gesturi frumoase încă de la prima oră a dimineții.

Aceasta a mai povestit că a apucat să-și sărbătorească ziua și în avans. Atunci când ea și soțul său au avut liber de la filmări.

“Dorința mea cea mai mare a fost să-mi văd finuțul din Bucovina, pe care nu îl mai văzusem de patru ani. Weekendul trecut, când a fost și Alexandru liber, am mers în Bucovina, așa că pot să spun că mi-am petrecut ziua de naștere mai devreme. Am primit foarte multe mesaje și urări. Este și o vârstă rotundă, ai mei sunt mai impresionați decât mine că am împlinit 40 de ani. Sunt împăcată cu vârsta, nu am stat degeaba până acum. Vârsta a venit la pachet cu numeroase împliniri, satisfacții”, a adăugat aceasta.