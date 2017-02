Ionuț Lupescu prevede complicații la UEFA: ”Dacă nu mai e Steaua, e o echipă oarecare”

Ionuț Lupescu prevede complicații la UEFA, după ce Gigi Becali a anunțat schimbarea denumirii echipei din Steaua București în FCSB.

”E altă echipă. Dar dacă nu mai e Steaua, e o echipă oarecare. Oamenii de aici nu înţeleg problemele din fotbalul românesc. Că schimbă cineva numele în timpul campionatului nu e o problemă, problema e cine are drept de reprezentare în Europa, cine va încasa banii de la UEFA.

Eu cunosc steaua de când echipa era în Ghencea şi aparţinea de MApN. Cunosc şi echipa de după 2000, am jucat şi împotriva ei. Cred că locul ei e în Ghencea, aşa cum locul lui Dinamo e în Ştefan cel Mare”, a spus oficialul forului european la Digi Sport.

Comentariile lui Lupescu vin la o săptămână după ce, în cadrul aceleiaşi emisiuni, fostul internaţional aducea precizări în privinţa dreptului noii echipe a Armatei de a evolua pe viitor în competiţiile organizate de UEFA.

„Există echipe departamentale care joacă în cupele europene. Există în Kazahstan. A fost o circulară trimisă de FIFA, dacă nu mă înșel, acum mulți ani, și cred că nu a fost înțeleasă foarte bine. Vă dau și exemplul lui Rubin Kazan, echipa unei regiuni din Rusia, tot guvernul este în spatele echipei și a jucat în cupele europene”, spunea Lupescu.

Gigi Becali a anunţat, miercuri dimineață, la „Digi Sport Matinal”, că va schimba numele echipei pe care o patronează din Steaua în FCSB, ca urmare a deciziei justiţiei.

„Eu am schimbat numele la Registrul Comerţului. Am schimbat în FCSB. Am anunţat Federaţia şi Liga. Nu aştept până în vară, nu stau să mă cert cu ei. Lumea ştie care e Steaua. De aia nu mai dă Alibec goluri, că nu se mai cheamă Steaua şi se cheamă FCSB.

Nu mai stau să mă cert, am schimbat peste tot: FCSB. Cine vrea, să îi spună Steaua, dar numele e FCSB. Asta e licenţa. Nu stau toată ziua în stres cu Armata, eu vreau să îmi simplific viaţa mea. Vreţi să schimb? Bine, mă, schimb!”, a declarat Becali.