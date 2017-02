Ivanka Trump a iscat noi critici, după ce s-a fotografiat în fotoliul prezidențial: ”Nu te-a ales nimeni pe tine”

Donald Trump și fiica lui, Ivanka, au iscat un nou scandal în SUA. Americanii s-au isterizat după ce fiica președintelui american a postat pe Twitter o fotografie cu ea aşezată în fotoliul prezidenţial din Biroul Oval, în timp ce tatăl ei şi premierul Canadei, Justin Trudeau stau în picioare lângă ea, informează CBS News.

Ivanka a postat și un mesaj la imagine, spunând: „O discuție excelentă cu doi lideri mondiali despre importanța de a avea o femeie așezată la masă”, aceasta referindu-se la implicării femeilor la nivelul puterii decizionale.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! ???? pic.twitter.com/AtiSiOoho0

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 februarie 2017