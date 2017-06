Președintele Partidului Laburist, Jeremy Corbyn nu și-a pierdut speranța că va fi prim-ministru în Marea Britanie. El a declarat că încă mai are șanse să o împiedice pe Theresa May să formeze un nou guvern, scrie Sky News.

Într-o declarație făcută, duminică, Jeremy Corbyn a spus că jocurile nu sunt făcute și Theresa May mai poate fi împiedicată să formeze guvernul. „Încă mai pot să fiu prim-ministru. Acest aspect în continuare pe masă. Absolut! Există o posibilitate de a bloca discursul Reginei Elizabeth a II-a şi vom încerca asta până la capăt. Am primit un mandat pentru a aborda problemele legate de sărăcie, justiţie şi inegalitate în Marea Britanie. Aproape 13 milioane de oameni ne-au votat pentru a face acest lucru. De aceea sunt aici”, a declarat Jeremy Corbyn.

Liderul laburiștilor spune că Theresa May nu are credibilitate și programul conservatorilor este neclar. „Nu cred că Theresa May şi acest guvern au o credibilitate. Telefonul meu este plin de mesaje de la o mulţime de oameni din afara partidului. Sunt foarte mulţumit de acest fapt, sunt foarte mândru să conduc acest partid şi sunt deschis tuturor”, a mai spus Corbyn.

Rezultatele alegerilor legislative din Marea Britanie, convocate în urmă cu șapte săptămâni de Theresa May, nu au fost deloc cele așteptate de premier atunci când a decis că poate să-și consolideze puterea în Camera Comunelor. Conservatorii au câștigat toruși cel mai mare număr de mandate, dar nu suficiente pentru a avea majoritatea și a forma singuri guvernul.

Concluzia scrutinului de joi este că, deși sunt în continuare principalul partid din Marea Britanie, conservatorii pierd teren de la un scrutin la altul, iar de data aceasta au obținut un număr mai mic de mandate decât aveau când au pornit în cursa electorală.