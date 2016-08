Weekend liniştit pentru Jojo. Însărcinată în al doilea trimestru, actriţa se menajează cât de mult poate şi profită de weekendurile libere pentru a pleca din Bucureşti.

Jojo, pe numele ei real Cătălina Grama, a mers weekendul acesta la una dintre ele mai frumoase mănăstiri din ţara noastră: Mănăstirea Bârsana. Aici, ea s-a bucurat de frumuseţea locului, dar s-a şi rugat pentru fetiţa pe care urmează să o aducă pe lume.

„O clipă de tăcere şi o rugăciune pentru micuţa mea într-unul dintre cele mai frumoase locuri spirituale de la noi, Manastirea Bârsana. Aţi fost aici? E prima oară când ajung”, le-a dezvăluit ea prietenilor virtuali.



Jojo şi Paul Ipate vor avea o fetiţă

Jojo şi Paul Ipate au anunţat, la jumătatea lunii iunie, că vor deveni părinţi. Actriţa mai are un băieţel, în vârstă de 5 ani, din prima căsătorie.

„Eu și Paul vom avea o fetiță. Nu există nici veste mai frumoasă pe care aș fi putut să v-o dau și nici bucurie mai mare pentru noi. Vom fi părinți și ne simțim binecuvântați pentru că nu există fericire mai mare decât aceea de a cunoaște iubirea că părinte. Achim este foarte încântat că familia noastră se va mari. De fapt, el a fost cel care a spus că își dorește o surioară înainte că ea să existe măcar, așa că noi credem că el a chemat-o. Abia așteptăm să va spun!! Dacă ați ști de câte ori am vrut să va scriu… Însă acum am simțit că e momentul potrivit, iar eu cred că trebuie să îți urmezi inimă de fiecare data în viață. Când am aflat… am plâns și am râs în același timp și m-am simțit cu adevărat binecuvântată”, a scris Jojo, în iuna iunie.