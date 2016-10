Juniorul român Alexandru Pașcanu a marcat un gol pentru Leicester în Youth League / VIDEO

Juniorul român Alexandru Pașcanu a contribuit cu un gol la prima victorie obținută, miercuri, de formația de tineret a clubului Leicester în cadrul UEFA Youth League.

Fundașul dreapta în vârstă de 18 ani a marcat pentru 1-1, în minutul 45+1 al partidei disputate, pe teren propriu, cu FC Copenhaga, scor 3-2.

Alex a înscris cu un șut puternic expediat cu piciorul drept de la marginea careului de 16 metri.

HIGHLIGHTS: Watch all the goals from #lcfcu19s Uefa Youth League fixture against FC Copenhagen on Tuesday afternoon. pic.twitter.com/N9aXDEscgx

— Leicester City (@LCFC) October 19, 2016