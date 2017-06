Rețeaua de socializare Twitter a anunțat că artista Katy Perry a devenit primul utilizator care are 100 de milioane de fani. Pentru a sărbători acest moment au realizat un filmuleț special pentru cântăreața.

Artista și-a lansat pagina de Twitter în 2009 și a reușit să ajungă să aibă 50 de milioane de fani la mijlocul anului 2012, devenind a doua cea mai urmărită persoană din lume după Justin Bieber. Patru ani mia târziu, în 2016, avea 90 de milioane de urmăritori și era cea mai urmărită persoană din lume pe rețelele de socializare. Vineri ea a adunat 100 de milioane de falowers, fiind primul utilizator care reuște această performanță.

Următorii pe listă sunt Justin Bieber care are în prezent 96.7 milioane de urmăritori, Barack Obama cu 90,8 milioane, Taylor Swift cu 85,1 milioane și Rihanna cu 74,1 milioane.

Twitter a felicitat-o pe artistă printr-un video-retrospectivă a mesajelor publicate de ea în tot acest timp.

Today, we #WITNESS history.

Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2

— Twitter (@Twitter) June 16, 2017