Kid Rock se pregătește să candideze pentru Senatul Statelor Unite

Rockerul Kid Rock și-a făcut site în care anunță că se pregătește să candideze pentru Senatul Statelor Unite. Starul rock spune că vrea să fie ales în statul său de origine, Michigan, scrie The Sun.

Muzicianul american Kid Rock, numele real Robert James Ritchie, a anunțat pe contul său de Twitter că se înscrie în cursa pentru postul de senator de Michigan și că speră speră să urmeze o carieră în politică.

Potrivit Fox News, republicanii din Michigan au stabilit ca artistul să intre în cursa electorală în 2018 împotriva actualului senator democrat, Debbie Stabenow, care deține mandatul din 2000.

I have had a ton of emails and texts asking me if this website is real… https://t.co/RRVgISDFeq The answer is an absolute YES. pic.twitter.com/uYCUg6mjW1

— Kid Rock (@KidRock) July 12, 2017