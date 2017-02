Lady Gaga a trecut peste despărțirea de Taylor Kinney. Și-a găsit alinare în brațele altui bărbat

Lady Gaga a păstrat inelul de logodnă, în formă de inimă, pe care l-a primit de la fostul ei iubit Taylor Kinney, în speranța că cei doi se vor împăca. Însă, după ce s-a convins că acest lucru nu se va întâmpla și și-a găsit consolare în brațele altui bărbat, ea a decis să-i înapoieze, în sfârșit, bijuteria.

Deși a suferit cumplit după despărțirea din iulie anul trecut, artista tot spera că-și va recuceri fostul logodnic. Însă, văzând că actorul Taylor Kinney nu mai este interesat să-și continue planurile de căsătorie cu ea, Lady gaga a decis să meargă mai departe. După sărbători, aceasta i-a înapoiat inelul și a început o relație cu un alt bărbat, pe nume Christian Carino.

Not a bad romance! Lady Gaga is dating her agent Christian Carino: https://t.co/Nxd2aEPNHU pic.twitter.com/voqhXhPXEB

— Us Weekly (@usweekly) 10 februarie 2017