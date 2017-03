LIBERTATEA prezintă transcrierea ședinței Comitetului Executiv al FRF, în care Mircea Sandu a propus dezafilierea Craiovei.

Înregistrarea ședinței CEx din 20 iulie 2011 a fost ascultată în cadrul termenului de avut loc, miercuri, la Curtea de Apel București.

Din discuțiile purtate reiese că Mircea Sandu a propus la vot excluderea Universității Craiova (au fost 10 voturi pentru și două abțineri). Motivul este că Universitatea Craiova ar fi încălcat grav statutul FRF, ceea ce duce la suspendare sau excludere. Decizia ar fi fost provizorie până la următorea Adunare Generală, care urma să le valideze.

Transcrierea dialogului ce a avut loc între membrii Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal întruniţi în şedinţa din data de 20.07.2011.

Sandu Mircea: Punctul 2. Informare cu privire la situația litigiilor inițiate de clubul FC. Universitatea … Băi cum se numeste ma, clubul asta, ca sa stim si noi ?

Stângaciu Adrian: Fotbal Club U Craiova SA.

Sandu Mircea: FC. Fotbal Club U Craiova SA? Da? Ca a dat banii domnul Dragomir pe alta societate, da?

Stângaciu Adrian: FC U Craiova SA

Dragomir Dumitru: O să iau banii înapoi, vezi-ți de treabă.

Sandu Mircea: In contradictoriu cu Federatia Romana de Fotbal, Adriane te rog sa ne informezi. Asa, asa cum ati hotarat in Comitetul Executiv s-a dat un termen pana luni, pana marti, sa faca dovada retragerii actiunilor in instanta civila pentru ca se incalca prevederile articolului … te rog…

Stângaciu Adrian: 57 din Statutul Federatiei. Practic, până ieri situatia era foarte clară. Craiova era tare pe poziții nu trimisese nicio hârtie, nu renunțase la nicio acțiune în instanță…

Sandu Mircea: Putem să închidem dacă vrei.

Stângaciu Adrian: Totul era clar, simplu si frumos. Aseara la ora 7:20 Craiova trimite prin fax pe langa aceleasi sustineri ca si pana acum, ca ma rog, clubul n-are niciun litigiu cu Federatia, ca tot ceea ce intentioneaza ei este sa aiba un litigiu de munca cu antrenorul Piturca. Ca ..

Sandu Mircea: Ah… O secunda! O secunda. Te rog si imi cer scuze domnilor. N-am informat absolut nimic vis a vis de TAS. Si vreau sa pana vii tu cu asta, ca e partea a doua. Saptamana trecuta … stiti bine Federatia a fost data in judecata la TAS de FC. Timisoara, Gloria Bistrita si Bihor. Am fost reprezentati de Adrian Stangaciu, Duru, la procesul respectiv.

Au participat la audieri de 8 ore in prima zi si vreo patru in ziua a doua. Au aparat interesele Federatiei si le-au aparat bine pentru ca am castigat aceste procese. Nu e nicio bucurie pentru mine ca Timisoara, Bihorul si Bistrita, datorita unor oameni de proasta calitate n-au reusit sa-si intocmeasca dosarele pentru a participa si in acest an in Liga 1. E problema lor, nu-i problema noastra, ca sa va fie foarte clar.

Deci infractorul pe care-l pronunta domnu’…. cum vreti sa-i spuneti dumneavoastra, el este. Deci s-a gasit infractorul. Nu e Sandu Mircea, nu e niciun membru al Comitetului Executiv, nu e Goga, care ne deshide dosar penal noua ca noi suntem escrocii fotbalului romanesc ca am dat in Comitetul de Urgenta acea prevedere ca e hotararea Comisiei de Apel este executorie. Bun. Marele cunoscator al legislatiei nationale si internationale.

Vreau sa le multumesc celor doi care au fost acolo si sa imi retrag unele acuzatii pe care le-am facut la adresa domnului Duru. Din alt punct de vedere Comisia de Licentiere, in prima instanta, va trebui sa am o discutie cu ei. Voi avea o discutie cu ei pentru ca trebuie sa imi dea lamuriri de ce au dat ei licenta. Pentru ca de aceasta situatie s-au legat, mai ales domnul Iancu.

Si daca a dat licenta a dat-o, ori ca-s prosti, ori ca au luat spaga. Si acest lucru trebuie sa-l gasesc pe undeva ce s-a intamplat. In alta ordine de idei si trebuie sa va informez am sunat autoritatile, domnule presedinte si domnilor, Ostaficiuc, Presedintele Consiliului Judetean si am avut o discutie si acum vreo trei saptamani cu ei si cu Orza, viceprimarul ca i-am vazut ca ei se ocupa de fotbal.

Si i-am spus ca o sa solicit Curtii de Conturi un control prin care sa stim si noi, cetatenii, cum s-au cheltuit milioanelea alea din ultimii ani sau din toti anii de catre clubul FC.Timisoara. Reactia a fost, “Domnule ma nenorocesti.” Am tacut, n-am mai iesit pe nicaieri, am dat un comunicat de presa si atata tot, sa informam opinia publica ce s-a intamplat la TAS.

OK. Mai departe…. Deci tot ce a preiorat domnul Iancu si continua nesimtirea lui, ca se vede ca e nesimtit, sa mai atace. Este deja de rasul curcilor. Mie imi pare bine, ca se face de cacao. Apropo de vocabularul lui. A zis ca ma reguleaza. L-am regulat. Adica sunt mai tare in, ceea ce priveste. I-am tras-o eu lui. Lui ca persoana, repet, imi pare rau de Timisoara, de ce s-a intamplat, de orasul Timisoara, de oamenii de acolo, imi pare rau, dar asta care si-a batut joc de noi si a vrut sa va pacaleasca pe toti cu ingineriile financiare care le-a facut si sustinut de un alt om de langa el, cu care are activitate, care se numeste Chivorchian si care e un fals, in fata iti rade si e dragut, in spate are tot felul de aprecieri. Au luat-o in… in ceea ce priveste. Da. Radem si noi putin, mai zambim. E in regula. V-am informat.

Dragomir Dumitru: Mi se rupe.

Sandu Mircea: Da.

Stângaciu Adrian: Revenind. Aseară, clubul Craiova a trimis o adresă către Federație, v-am spus la fel de dură ca și cele precedente, le aveți pe toate la … în fața dvs. …

Dragomir Dumitru: Cum mă dură?

Stângaciu Adrian: Dar cu element de noutate…

Sandu Mircea: Unde-i mă adresa? Unde-i adresa?

Dragomir Dumitru: Cum mă dură?

Sandu Mircea: Unde-i adresa? S-o scoatem! Scoate-o si spune-ne, citeste-ne din ele!

Dragomir Dumitru: Manca-ti-a-si gura ta! Ei sunt in culpa si ne si ameninta?

Interlocutor nu se înțelege

Dragomir Dumitru: E pe dracu’!

Stângaciu Adrian: Ca sa mergem doar la final.

Dragomir Dumitru: Așa.

Stângaciu Adrian: Ei zic așa.

Sandu Mircea: Nu dar, intai si intai referatul, referatu’ pe care il ai tu aici se refera la faptul care ei nu l-au recunoscut, ca ei nu au dat Federatia in judecata. Ne spui ca ne-a dat in judecata.

Stângaciu Adrian: In trei dosare din cinci, Federatia a fost citata.

Dragomir Dumitru: Pai sigur ca da.

Sandu Mircea: În trei dosare? Asta informează-ne.

Stângaciu Adrian: In trei dosare din cinci Federatia a fost citata. Doua dosare din cele cinci s-au stins. Unul prin neachitarea taxei de timbru si aici nu putem sti daca a fost buna credinta sau nu au avut bani sa plateasca, si cel de al doilea prin renuntarea la judecata. Ramane insa un al treilea dosar care a fost declinat de la Craiova la Bucuresti, pe acest dosar nu se face nicio dovada ca s-ar fi retras cererea de chemare in judecata. Exista alte doua dosare declinate de catre Curtea de Apel Bucuresti de la contecnios adminsigtrativ la litigii de munca in care nici Federatia, nici domnul Piturca nu au fost citate. Practic clubul se bate singur cu comisiile jurisdictionale ale Federatiei, comisii care n-au personalitate juridica.

Sandu Mircea: Care nu sunt persoane juridice.

Stângaciu Adrian: Exact. Avocatii nostrii care s-au prezentat si au invocat acest fapt nu au fost lasati sa vorbeasca pentru simplu fapt ca nu reprezentau pe nimeni. Erau..

Sandu Mircea: Si pe buna dreptate.

Stângaciu Adrian: Erau avocatii Federatiei, nu aveau imputerniciri pentru comisiile Federatiei. Deci, pe scurt.

Sandu Mircea: Domnu’ Adrian, eu vad aicea citatii.

Stângaciu Adrian: Pai le-am pus pe toate.

Sandu Mircea: Federatia Romana de Fotbal in calitate de parat, in data de 01 iulie ora 11 ora 10, la contencios administrativ. Da?

Stângaciu Adrian: Exact.

Sandu Mircea: Si-a retras actiunea asta?

Dragomir Dumitru: Ia uite bai ce zice asta aici? Mirceo?

Sandu Mircea: Si-a retras actiunea asta?

Stângaciu Adrian: Pai daca zice-ti … Stati numai putin sa vad…care e dosarul.

Stângaciu Adrian: Pai hai s-o iau .. s-o iau de la ultima pagina pe care mi-ai pus-o.

Stângaciu Adrian: Pai eu zic sa va uitati, ca le-am scris eu pe toate. Pagina 1 si 2 sunt a, b, c, d, mentionate toate..

Sandu Mircea: Pai da, dar nu stiu astea care sunt. Citatiile de la ce sunt a, b, c, d, ca n-am …

Stângaciu Adrian: Sunt scrise in citatii si numerele de dosar.

Sandu Mircea: Am dosarul 1343, o data. A fost retras?

Stângaciu Adrian: Imediat, va zic. 1343 a fost retras prin cerere de renuntare la judecata.

Sandu Mircea: Buun.

Dragomir Dumitru: Face dovada sau doar ne informeaza.…

Stângaciu Adrian: Da, da, da.

Sandu Mircea: Pai nu, pai da, a fost .. 1309 a fost retras?

Stângaciu Adrian: Anulat ca netimbrat. N-au platit taxa de judecata.

Sandu Mircea: A fost retras.

Stângaciu Adrian: Da. S-a inchis, s-a inchis.

Sandu Mircea: 1119?

Stângaciu Adrian: Nu. Asta e singurul care nu l-au retras, unde Federatia a fost citata.

Sandu Mircea: Am fost citati pe 6 iunie, da?

Stângaciu Adrian: Da.

Sandu Mircea: Deci nu a retras.

Stângaciu Adrian: Asta nu a fost retras.

Sandu Mircea: Bun. Nu mă interesează ce scrie. Ce prevede Statutul?

Stângaciu Adrian: Deci. Statutul prevede clar. Membrii afiliati la FRF au urmatoarele obligatii: sa recunoasca juridictia comisiilor cu atributii jurisdictionale din cadrul FIFA, UEFA si FRF, precum si Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne. Sa raspunda solidar cu membrii lor individuali in ceea ce priveste executarea obligatiilor financiare fata de FIFA, UEFA si FRF. Sa se abtina de la orice actiune contrara intereselor FRF si sa respecte toate obligatiile ce reies din Statutul si regulamentele FIFA, UEFA si FRF.

Sandu Mircea: Deci să recunoască Statutul FRF, da? L-au recunoscut, de când s-au afiliat, da?

Stângaciu Adrian: Eu le-am mentionat pe toate pentru ca din punctul meu de vedere practic toate sustinerile clubului Craiova, sunt niste, haideti sa spunem cinstit, aberatii. Practic, ei nu au un litigiu de munca cu domnul Piturca. Nu poti sa te duci de pe contencios-administrativ pe litigii de munca fara sa ai un litigiu efectiv cu persoana, angajatul sau fostul angajat. Nu poti sa te judeci cu comisiile jurisdictionale ale Federatiei intr-un litigiu de munca. Nu exista asa ceva. Obiectul cererii este anularea si suspendarea deciziilor Federatiei, deci e clar ca cei de la Craiova nu incearca decat sa castige timp, Incearca sa se adreseze tuturor instantelor de judecata. S-au adresat organismelor jurisdictionale ale Federatiei s-au aparat la aceste dosare, au formulat recurs in aceste dosare. Nu s-au dus la TAS. Mai mult decat atat.

Dragomir Dumitru: Bai, dar de ce nu se duc la TAS? De ce nu s-au dus, domne? Pentru ca aveau posibilitatea sa se duca la TAS. Cum s-a dus si celalalt.

Stângaciu Adrian: Daca ne uitam pe extrasele scoase de pe portalul instantelor de judecata. Cand au depus ei cererile de chemare in judecata? In momentul in care aceste decizii pronuntate de Federatie ajungeau la termenul de 30 de zile si practic li se aplicau sanctiuni, abia atunci in mai, iunie, iulie au inceput sa formuleze astfel de cereri. Este clar ca scopul Craiovei a fost doar de a castiga timp, doar de a evita niste sanctiuni bazandu-se pe asa numitul “forum shoping”. S-au adresat si la Craiova si la instantele din Bucuresti, initial s-au judecat si la Federatie.

Sandu Mircea: Da mă, dar ăsta e ca Iancu. N-auzi că altcineva e de vină? Păi ia uite ce spune aici: “Suntem convinsi că veti înțelege punctul nostru de vedere.”Și că aveți certitudinea ca subscrisa nu ne judecăm și nu am promovat acțiuni în contradictoriu cu Federația Română de Fotbal, ceea ce este evident că ar fi insemnat o gafă din punct de vedere procedural.” Deci ei își recunosc vina! “Faptul că acest dosar apare conceptata și Federația Română de Fotbal este o eroare care nu ne aparține, ci grefierului, ” fir-ar al dracului, “care a primit și înregistrat cererea de chemare în judecată și a efectuat primele acte”. Altii sunt de vina intotdeauna.

Dragomir Dumitru: Ia citeste ultima pagina din tot dosarul ala!

Sandu Mircea: Nici nu ma interesează!

Stângaciu Adrian: Eu ma indoiesc ca a fost acelasi grefier in trei dosare. E adevarat ca in momentul de fata doua sunt stinse. Dar nu putea sa fie acelasi grefier in trei dosare, care, .. Bine e adevarat toate trei la Craiova, unde a fost citata Federatia, dar ma indoiesc ca s-au dus la un singur grefier.

Sandu Mircea: Ce prevede statutul in cazul in care se incalca prevederile sale?

Stângaciu Adrian: In cazul in care sunt incalcate prevederile Statutului FRF. Incalcate in mod grav, pentru ca ceea ce se intampla aici este o incalcare repetata. Mai mult decat atat, clubul Universitatea Craiova nu respecta nici hotararile Federatiei. Domnul Mititelu este suspendat atat de catre Comisia de Disciplina a Ligii, cat si de Comisia de Disciplina a Federatiei, dar toate aceste adrese de raspuns sunt semnate de el. Ceea ce iarasi nu….

Sandu Mircea: Care sunt nule.

Stângaciu Adrian: Exact. Dar este o dovada ca nu respecta practice niste hotarari.

Sandu Mircea:: Ce prevede statutul draga, pentru incalcarea Statutului? Ce se spune in momentul in care te adresezi instantelor…

Stângaciu Adrian: Pentru incalcarea grava a Statutului exista doua sanctiuni. Suspendarea unui membru afiliat sau excluderea membrului afiliat. Comitetul Executiv poate decide. Este art. 15 din Statut si art. 18 din Statut, il aveti subliniat in referat.

Dragomir Dumitru: La pagina 10.

Sandu Mircea: Deci, suspendarea….

Stângaciu Adrian: Articolul 15.

Sandu Mircea: Daaa.

Stângaciu Adrian: Si articolul 18, excluderea.

Sandu Mircea: Sau excluderea. Art. 15 Suspendarea. Adunarea generala poate hotara suspendarea unui membru FRF pentru o perioada de maximum doi ani in cazul in care acesta incalca in mod grav Statutul, reguleamentele, normele si hotararile. Decizia de suspendare poate fi adoptata provizoriu si de Comitetul Executiv al FRF. In acest caz decizia de sanctionare va fi supusa validarii primei Adunari Generale. Adunarea Generala poate decide continuarea suspendarii, prelungirea sau incetarea acesteia. Daca este cazul Adunarea Generala poate decide excluderea membrilor afiliati, suspendati. Pe intreaga perioada de suspendare membrul FRF va pierde orice drept prevazut de prezentul Statut. Excluderea. Adunarea Generala poate sa excluda un membru in urmatoarele conditii: daca acesta nu-si indeplineste obligatiile financiare fata de FRF, daca incalca in mod grav Statutul, regulamentele, normele si hotararile FRF, daca i-a fost revocata recunoasterea ca structura sportiva si in conditiile legii a fost radiat din Registrul sportiv.

Comitetul Executiv poate adopta provizoriu masura de excludere a membrului afiliat in cauza pe care trebuie sa o supuna validarii primei Adunari Generale. Excluderea unui membru afiliat al FRF se hotaraste numai cu o majoritate de minimul doua treimi din voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la Adunarea Generala respectiva. Un membru afiliat trebuie sa-si indeplineasca toate obligatiile financiare fata de Federatie pana la pierderea calitatii de membru.

Sandu Mircea: Deci, exista doua sanctiuni prevazute in Statut. Una care inseamna suspendarea până la proxima Adunare Generala, care repet poate să păstreze, să anuleze, să păstreze …

Dragomir Dumitru: Și e de competenta Comitetului Executiv.

Sandu Mircea: Sau să majoreze sancțiunea respectivă sau excluderea. După modul în care s-a comportat conducerea clubului respectiv care n-a înțeles nici în a …. suntem la 8 zile de întârziere, să-și retragă toate acțiunile, propun să se aplice art. 18 punctul 2, Comitetul Executiv poate adopta provizoriu măsura de excludere a membrului afiliat în cauză pe care trebuie să o supună validarii primei Adunări Generale a Federației Române de Fotbal. Dacă sunteti de acord cu această propunere? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Două abțineri, da? În rest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voturi pentru excluderea provizorie până la prima Adunare Generală. Două abțineri, domnu’ Pălărie și domnu’ Marius Stan. Zece pentru, două abțineri, da?

Stan Marius: Pentru oraș nu pentru….

Sandu Mircea: Eu ma refer la Statut, dragilor. Deci asta e materia dupa care ne conducem. E dreptul fiecaruia sa voteze cum doreste. N-aveti niciun fel de presiune din acest punct de vedere. Bun, mergem mai departe…

Adalbert Kassai: Deci singura echipa care nu s-a inscris este echipa FC Unirea Urziceni, CS.FC. Unirea Urziceni care prin adresa scrisa s-a adresat Federatiei a instiintat ca nu se inscrie la niciun nivel competitional si atunci locul ramas vacant prin hotararea dumneavoastra a fost incredintat SC.CF. Braila SA.

In ceea ce priveste seria a 2-a. Aveti componenta la fel propusa in materialul pe care il aveti, prin hotararea care recent a-ti adoptat-o urmeaza ca dvs sa stabiliti ca locurile, locul ramas vacant poate fi ocupat, conform statutului si regulamentelor de una dintre cele trei echipe, respectiv Steaua Bucuresti, dar care l-a fel nu se inscrie in niciun…. a anuntat ca nu se inscrie in niciun campionat, nici la nivelul ligii a doua, nici la a treia…

Sandu Mircea: La a doua nu putea.

Adalbert Kassai: Ramananad CS. Juventus Bucuresti si ACU Vasile Goldis Arad. Instiintez faptul ca o echipa, respectiv ACU Vasile Goldis Arad nu a obtinut, la procesul de licentiere, licenta pentru Liga a II-a, iar Juventus nu a obtinut licenta datorita faptului ca a introdus tardiv, nu datorita fondului.

Dragomir Dumitru: Domne, au avut un mort acolo, sa intelegem.

Adalbert Kassai: In consecinta, urmeaza ca dumneavoastra sa stabiliti una dintre cele doua echipe care poate sa participe in viitorul campionat in locul ramas vacant liber ca urmare a hotararii adoptate astazi impotriva Universitatii Craiova.

Dragomir Dumitru: Permite-ti sa iau cuvantul, domnule Presedinte?

Sandu Mircea: Va rog.

Dragomir Dumitru: In prezent, domnule Presedinte, Bucurestiul nu are nicio echipa in Divizia B. V-as ruga sa tineti cont ca a avut un mort in familia lor acolo si e un caz deosebit si sa tinem cont ca aceasta echipa a promovat jucatori de echipa nationala in decursul anilor. Atata am vrut sa va spun.

Adalbert Kassai: Dar care este echipa?

Dragomir Dumitru: Juventus Bucuresti.

Sandu Mircea: Ce articol am… locuri vacante?

Adalbert Kassai: Locuri vacante scrie pe la articolul 20 si…

Stan Marius: Domnule Presedinte Dar parca mai era o echipa care cred ca din greseala s-a inscris. Slatina. Va rog sa verificati. Atuncea …Se pare ca un personaj a trimis o inscriere, dar…

Sandu Mircea: N-avem probleme.

Stan Marius: C-ar fi desfiintata.

Dragomir Dumitru: E pe dracu’!

Sandu Mircea: Domnilor! Nu avem…. Adrian. Pai dar, noi o inscriem si daca ramane loc vacant si dupa asta vedem ca e…

Adalbert Kassai: Problema ramane deschisa si in situatia in care primim hartie…

Sandu Mircea: Numai putin, numai putin. Articolul 20, Locuri vacante. Daca intr-o editie….V-a disparea acest articol. Va anunt de acum ca va propun sa dispara. M-am saturat sa stau cu oamenii pe aicea pana la ora 24, 24, 24, ca sa astept ce? Pe Berca care… a facut 7 puncte in Liga a 3-a si care n-are teren si a jucat pe diverse terenuri? Pai, numai domnule dispar astea cu locuri vacante. Avem prevederi in Statut, in cazul in care in care nu sunt prevazute situatii in Statut, in regulamente, Comitetul Executiv decide. Da? Ramanem pe asta, domne. Nu mai stau cu locuri vacante sa ii astept pe astia.Am serie de 11, cu 11 joc sa fie clar. Dar nu pot anul asta, trebuie sa anuntam. Trebuie sa anuntam intotdeauna cu un an inainte. Incepand cu sezonul viitor, da? Ca sa fie foarte clar. Deci locuri vacante.

Sandu Mircea: Deci avem o strangere de inima. Ati inteles? Pentru ca din punct de vedere al celor mai vine clasate, daca luam cele doua serii la un loc, aia au un punct sau doua peste Juventus.

Stana Ştefan: Au 25 de puncte pe cand Juventus 19.

Rusen Marian: Si anul trecut au beneficiat tot de regulament.

Sandu Mircea: Si 6 puncte. Bun. Comitetul Executiv poate decide. Eu n-am nimic impotriva. Problema este ca va trebui ca Juventus Colentina sa joace in seria asta. Adica, sa fie foarte clar. Nu, nu facem ca n-avem niciun fel de posibilitate sa facem modificari. Deci chiar n-avem sa trimitem pe alta echipa sa fie mai in jumatatea de vest a tarii.

Dragomir Dumitru: Aradul are doua echipe, nu poate finanta una.

Sandu Mircea: Bun. Deci, va rog sa decideti daca din acest punct de vedere, daca Juventus Colentina. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zece. Unu? Impotriva.

Interlocutor: Nu, nu. Pentru.

Sandu Mircea: Pentru. Ahh. 11 pentru si o abtinere, pentru ca e normal.

Sandu Mircea: Bun. In situatia in care Slatina dispare, daca mai vrea cineva lasam pana incepe campionatul sa gasim solutii. Daca nu, ramanem cu mai putine echipe.

Deci eu m-am informat si eu la primarul Stavarache si se pare ca sunt blocati cu conturile, acuma voi ati dat la comisii, dragilor..

Dragomir Dumitru: E scandal mare la Bacau, sa stii domnule Presedinte.

Sandu Mircea: Domnilor, ati dat? Pai stiu ca are sa ii dea. Stati putin ca are Steaua sa-i dea niste bani pe Baciu.

Vociferari mai multe persoane: Dar nu stiu daca e adevarat.

Sandu Mircea: Vom vedea. Bun. Deci hai sa nu spunem seria sa spunem ca e un loc vacant si pe locul vacant va fi prima Juventus si a doua ACU, daca apare si al doilea. Ati facut o sesizare la Comisia de Disciplina vis a vis de Branesti, Timisoara si …..

Adalbert Kassai: Craiova?

Sandu Mircea: Avem vreo informatie?

Adalbert Kassai: Nu astazi este.. se discuta. Din toate informatiile, Craiova care e in situatia care este nu mai intra in discutie. Branestiul a fost azi aici prin secretarul de stat dl. Sandu care a dat asigurari ca vine cu toate hartiile. Ca va continua activitatea.

Sandu Mircea: Domne, domnule Secretar general stati putin. Nu vin cu toate hartiile ca sa ne spuna noua ca continua activitatea.

Adalbert Kassai: La comisie, nu noua. La comisie.

Sandu Mircea: Numai putin.

Adalbert Kassai: Hartii doveditoare ca poate sa continue activitatea.

Sandu Mircea: O secunda. Alo!

Adalbert Kassai: Da.

Sandu Mircea: Ei trebuie sa vina cu un dosar care trebuie sa fie analizat de comisie care da un verdict.

Adalbert Kassai: Exact.

Sandu Mircea: Bun.

Adalbert Kassai: I-am anuntat ca daca nu poate sa…

Dragomir Dumitru: Sa sti ca e om serios Sandu ala, domnule Presedinte.

Adalbert Kassai:… faca dovada … comisia

Dragomir Dumitru: Colegul meu de Parlament, unul dintre seriosii sindicalisti.

Sandu Mircea: Domne, asteptam verdictul Comisiei de Disciplina. Da? Bun.

Sandu Mircea: vreau sa va informez ce se intampla la Liga a 3-a.

Dragomir Dumitru: Avem mai echipe la Liga a 3-a?

Sandu Mircea: Cu noile promovate.

Dragomir Dumitru: Mai avem si la Liga a 3-a echipe cu care sa concureze?

Sandu Mircea: Avem, cum?

Adalbert Kassai: Avem.

Sandu Mircea: Deci. Din noile promovate, Bela, dar in acelasi timp….

Adalbert Kassai: Sapte?

Sandu Mircea: Va spun eu imediat ca mi-am facut aicea lucrarea. Problema este celelalte s-au inscris, care sunt in Liga a 3-a?

Adalbert Kassai: Da.

Sandu Mircea: Bun. Din cele care au promovat la ora actuala din 21 de echipe, va anunt ca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aproximativ n-au documentele depuse pentru participarea la Liga a 3-a. In conditiile astea si conform prevederilor de locuri vacante sunt un numar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 echipe care au retrogradat. Ma, aveti pe Matasari pe aicea? Pe Minerul Matasari? Ca ma certa unul pe hol pe aici!

Adalbert Kassai: Dar ala vrea in B!

Sandu Mircea: Unde vrea ala?

Adalbert Kassai: In B!

Sandu Mircea: De ce?

Adalbert Kassai: De pe locul 3 vrea in B.

Sandu Mircea: Ah, da! Pai, foarte bine.

Adalbert Kassai: Vrea in locul lui Slatina, lui CSM Slatina.

Sandu Mircea: Nu mai e decat ACU Arad. La revedere. Daca mai e ceva… Daca nu incepem cu mai putine. Si asa de la anu’ sunt 14 si la B si la C, asa ca…usor, usor ajungem acolo unde trebuie. Domne, dar cand vad ca e una cu 7 puncte si care n-are nici stadion si mai e una cu 11 puncte, dar care am inteles ca are conditii bune, una cu 12 puncte, pai ba fratilor Luceafarul Eminescu de pe la voi la Botosani, 12 puncte au facut. Astia unde joaca? Unde joaca astia Cornele?

Adalbert Kassai: La botezuri!

Sandu Mircea: Unde joaca, pe ce teren joaca Luceafarul Eminescu? Sunt vai de mama lor! Bun.

Adalbert Kassai: Si cu cei doi reprezentanti ai Ligii a 3-a ..

Sandu Mircea: Deci vor fi locuri vacante, va trebui sa vedem

Adalbert Kassai: Si saptamana viitoare va prezentam lucrarea.

Dragomir Dumitru: Fiti atenti! Daca la anu’vom avea 30 de echipe, sa ma injurati!

Adalbert Kassai: Dupa alegeri, dupa alegeri.

Dragomir Dumitru: Dupa alegeri, o sa vedeti.

Sandu Mircea: Bun. Deci noi o sa analizam asta in Comitetul Executiv si va informam la primul Comitet Executiv, in Comitetul de Urgenta, va….

La diverse.

Stana Ştefan: Domnule Presedinte.

Sandu Mircea: Da.

Stana Ştefan: O singura problema, referitor la Liga a 2-a. Nu stiu acuma, nu m-am uitat ce prevede regulamentul. Dar din cele 4 retrogradate toate sunt in aceeasi serie.

Sandu Mircea: In Liga a 2-a? Pai si ce daca?

Stana Ştefan: Pai nu stiu daca in regulamentul prevede ….

Sandu Mircea: Nu, nu, nu prevede nimic. Sunt numai pe zone geografice. Atata tot. Criteriul geografic. Sa joace bai frate intre ei ca isi vand bine drepturile.

Ţerbea Sorin: Daca imi permiteti domnule Presedinte.

Sandu Mircea: Da.

Ţerbea Sorin: La Comitetul Executiv anterior m-ati insarcinat sa va dau un raport despre situatia fustsalului in sala, care ma rog este acum la ora asta. Noi avem 10 echipe de Liga 1 si 6 echipe de Liga a 2-a. Echipa.. cele de Liga 1 jucam 9 plus 9 etape, dupa care sistem play-off. La Liga a 2-a toate echipele s-au plans, nu au bani, nu au fonduri si doresc sa joace in sistem turneu.Si acuma dumneavoastra hotarati cum sa facem, ce sa facem, oameni care ar vrea sa vina spre futsal sunt dar nimeni nu are posibilitati, cel putin la Liga a 2-a…

Sandu Mircea: Sorine, draga. Am cheltuit maldare de bani. Nu pot sa sustin si Liga 1 cu bani si fotbalul feminin..

Ţerbea Sorin: N-am spus Liga 1-a. Liga a 2-a, domnule Presedinte.

Sandu Mircea: Pai, dar nu va dam si voua, la Liga 1?

Ţerbea Sorin: Noi n-avem nevoie. Ne descurcam in Liga 1 suntem acolo…

Sandu Mircea: Ce fonduri avem alocate, bai Puiule? Pai cum? Si voi nu folositi Liga 1?

Sandu Mircea: Bun. Propunere de modificare art 24 din RSTJF. Dar te-am rugat sa imi faci si cu locuri vacante. Asta va spun de la inceput. Va propun sa abrogam articolul 20 locuri vacante! Da?

Dragomir Dumitru: E in regula.

Sandu Mircea: OK? Bun. Deci de acord in unanimitate ca sa…

Adalbert Kassai: Pentru la anu’, pentru la anu’

Sandu Mircea: Incepand cu cartea care o scoatem, ca trebuie sa scoatem cartea, inca n-am dat-o a sa avem intarziere de vreo doua saptamani, ca avem si Statutul.

Dragomir Dumitru: Ce articol? Mai spune o data.

Sandu Mircea: Articolul 20, locuri vacante se abroga. Da? Bun. Prezenta propunere, modificarea art. 24 din RSTJF. Prezenta propunere vine ca urmare a necesitatii de a respecta desfasurarea jocurilor de fotbal, exclusive… e apropo de cazul ala al vostru cu…

Adalbert Kassai: E foarte buna asta.

Sandu Mircea: In incercarea de a evita influentarea in oricare mod a rezultatului unei partide. In speta prin pierderea jocului prin forfait de catre o echipa. Hai fiti atenti putin, Fane ca se refera la un punct important din acest articol… de catre o echipa ce nu-si achita la timp obligatiile financiare, propunem ca sanctiunea pentru neexecutarea obligatiilor sa fie reprezentata de scaderea de puncte si nu neprogramarea echipelor clubului in cauza, ca in prezent. Avand in vedere cele de mai sus terxtul propus este urmatorul. Ar trebui sa il las pe domnul Adrian sa … te rog. Ca de fapt e o discutie pe care am avut-o cu Mihalache, finalizata….

Dragomir Dumitru: Ah, e treaba buna. Asa se foloseste in Europa.

Stângaciu Adrian: Pentru abaterile prevăzute de art. 23, lit. i) și j) în cazul în care un club care nu își execută obligațiile în termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva si executorie a hotărârii va fi sanctionat cu interzicerea dreptului de a transfera si/sau legitima jucatori in calitate de club cesionar si cu scaderea de puncte. Scăderea de puncte se aplică asupra celor acumulate în campionat de echipa de categoria cea mai ridicată, urmând ca la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere la plată, echipei în cauză să i se scadă câte două puncte. Sancțiunile aratate anterior sa aplica timp de 90 de zile dupa care echipa clubului respectiv va fi exclusa din toate competitiile.

Sandu Mircea: E lamuritor. E sportiv. Deci..

Dragomir Dumitru: Adica babeste, lasi echipele sa joace …

Sandu Mircea: Si le iei puncte la final.

Dragomir Dumitru: Le iei puncte.

Sandu Mircea: Dar indiferent in ce zona a anului si daca-i vacanta lui tot i se scad puncte.

Dragomir Dumitru: Da e normal.

Sandu Mircea: Da? Si nu numai in perioada competitionala. Se foloseste anul competitional pe tot parcursul lui, de la 1 August pana la 1 Iunie. Deci e clar, ca ce….

Stana Ştefan: Si?

Stângaciu Adrian: Si, si, si.

Sandu Mircea: Ce, Fane?

Stana Ştefan: La sanctiunea acolo?

Stângaciu Adrian: Se i-au si puncte.

Stana Ştefan: Si puncte si asta…

Stângaciu Adrian: Si interzicerea transferurilor.

Stana Ştefan: Sau interdictie?

Sandu Mircea: Nu, nu.

Stana Ştefan: Nu exista sau?

Sandu Mircea: Interdictia de transfer si depunctarea.

Stana Ştefan: Da.

Sandu Mircea: Si spune mai departe in text cum se face aplicarea depunctarii. Inca o data. Scaderea de puncte… deci. O mai citesc o data. Pentru abaterile prevăzute de art. 23, lit. i) și j) în cazul în care un club care nu își execută obligațiile în termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva si executorie a hotărârii va fi sanctionat cu interzicerea dreptului de a transfera si/sau legitima jucatori in calitate de club cesionar si cu scaderea de puncte. Scăderea de puncte se aplică asupra celor acumulate în campionat de echipa de categoria cea mai ridicată… deci Liga 1-a sau Liga a 2-a, daca are a 2-a si a 3-a, deci sunt cluburi care poate au Liga a 2-a si a 3-a, plateste pe Liga a 2-a depunctarea.

Interlocutor: Nivelul competitional superior.

Sandu Mircea: Da. … urmând ca la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere la plată, echipei în cauză să i se scadă câte două puncte. Sancțiunile aratate anterior sa aplica timp de 90 de zile. Daca ma, in 90 de zile ti-am dat timp, ti-am luat puncte si n-ai reusit sa platesti inseamna ca esti insolvent, domne. La revedere …

Stângaciu Adrian: Practic inseamna 12 puncte. 12 puncte sunt…

Sandu Mircea: Inainte aveam o saptamana 1 punct, dar n-aveam prevederea asta, ca se scade permanent. Bun. De acord cu asta, da?

Dragomir Dumitru: Toata lumea.

Sandu Mircea: Din punct de vedere sportiv e o decizie foarte buna si va multumesc.

Adalbert Kassai: Cand venim cu propuneri la Comitetul Executiv sa venim cu ceva scris, domne. Ca daca facem asa la diverse vad ca nu mai stim sa le contabilizam.

Vasile Avram: Dar nu fac nicio propunere.

Adalbert Kassai: Foarte bine.

Sandu Mircea: Mai, mai ia-l si pe … Numai o secunda. Pe cine dai acuma la etapa asta aici in Bucuresti? Dai din aia trei care ti-au spus tie ca vor sa-i vada?

Vasile Avram: Deci ei vor sa vada…

Sandu Mircea: Deci cand mai mergi la chestii de astea, deja ia-l pe Sandu langa tine sa… la o intalnire … purtati-va…

Dragomir Dumitru: Purtati-va frumos cu ei.

Sandu Mircea: Numai putin. Ce vreau sa va informez. Am avut ieri o discutie cu Vasile si cu Sandu Deaconu. Prin plecarea lui Zotta ne-a lasat un gol foarte mare, sa stiti. Ne-am facut de ras. Si a creat lui mari probleme in comisie. L-a luat pe Beudean la actiunea asta pentru ca n-a avut la cine sa apeleze. Am avut o discutie cu Sandu Deaconu. Din punctul meu de vedere este un om care nu are… nu stiu sa aiba antecedente, de comentarii vis a vis de ceva necurat. N-am auzit de asa ceva.

Dragomir Dumitru: Stai ma, arbitru?

Sandu Mircea: Da.

Adalbert Kassai: E pacat sa nu-l mai lasi sa arbitreze.

Sandu Mircea: Ascultati-ma un pic. Sansa lui sa promoveze este pana in iarna. Daca in iarna nu-i promovat, omul a spus domne, daca dumneavoastra ma sustineti impreuna cu presedintele si vreti sa ma cooptati in comisie si sa am activitate… Eu am spus, domne, vii si propun vicepresedinte al comisiei. E un om care are ani buni pe lista FIFA, un baiat descurcaret, e civilizat, e curat, vorbeste engleza. Deci din punctul asta de vedere cred ca am imbunatati putin si activitatea si imaginea. In iarna. Pana atunci, i-am spus lui Vasile ca ia pe un arbitru activ cooptat care e relatia intre arbitrii si comisie. Da?

Vasile Avram: El va fi invitat la fiecare sedinta a Comisiei Centrale a Arbitrilor, asa cum am facut si pana acuma, si el reprezinta intr-un fel …

Sandu Mircea: Arbitrii!

Vasile Avram: Punctul de vedere… al arbitrilor.

Sandu Mircea: Al arbitrilor. Bun. Se şi familiarizeaza cu activitatea comisiei. Asta nu inseamna ca Vasile isi incheie mandatul, sper o data cu mine. Daca vom mai candida si vom merge mai departe, probabil ca daca isi face treaba bine o sa il mai propun inca un mandat.

Dragomir Dumitru: Daca persista sa fie asa o coarda! Da.

Sandu Mircea: Domnilor, ori intram pe fagas si aplicam Statutul si toate regulile egal pentru toata lumea, ori o tinem asa. Deci, rugamintea mea este Secretarul general, out cu cei care avem date proaste despre ei ca se imbata, ca nu stiu sa vorbeasca, nu stiu sa faca rapoarte, dau note excesive arbitrilor, adica domne, se vede pe fata. Afara!

Vasile Avram: Mai am o problema c-am uitat …

Sandu Mircea: Deci va rog frumos impreuna cu domnul Avram sa va rezolvati problemele.

Vasile Avram: Domnule Presedinte, ati vazut ca Federatia a facut un efort impreuna cu..si am dat 42 de laptopuri, 42 de video-proiectoare…

Sandu Mircea: 42 de masini.

Vasile Avram: 42 de masini…

Sandu Mircea: 42 ori 20 de mingi, nu stiu cate mii de mingi si asa mai departe.

Vasile Avram: Si va rog sa ma credeti…

Sandu Mircea: Si fac o treaba si Tavi trebuie sa isi spuna punctul de vedere, sa-l ascultati un minut, doua minute si sa va spuna ca oamenii nu-si fac treaba. Si fotbalul daca nu-i .. nu-i numai datorita noua acolo unde e, e si datorita acestor asociatii judetene unde… sa ma ierte Dumnezeu …

Vasile Avram: Presedintele de la Dolj, de la Craiova nu a venit si a injurat, pe mine, Federatia, ca i se rupe p…, ca n-are el treaba, ca nu-l intereseaza, in judet la el, el comanda si nu tine cont de delegarile la meciuri oficiale care trebuie sa le faca Comisia centrala. Deleaga el …

Sandu Mircea: Domnu’ domnu’ Avram, am o rugaminte. Va rog o informare scrisa in Comitetul Executiv,

Vasile Avram: O fac pentru urmatoarea sedinta…

Sandu Mircea: Federatia este cea care avizeaza Statutul, este subordonat al Federatiei Romane de Fotbal si vom merge pe sanctiuni, draga. Dar vreau concret, asa cum avem cazul Universitatea Craiova. Da? Asa vreau, scris.

Dragomir Dumitru: Ba, dar razvratiti sunt oltenii astia.

Sandu Mircea: Da.