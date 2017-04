Minivacanța de 1 Mai a creat, deja, haos pe șosele și a umplut litoralul românesc de vizitatori. Turiștii au început să sosească pe litoral încă de vineri seară, iar gările din stațiunile de la malul mării s-au umplut de vizitatori. Taximetriștii s-au pregătit și ei și s-au aliniat în fața gărilor, așteptând să preia turiștii.

În București, în Gara de Nord a devenit neîncăpătoare. Mii de bucureșteni au pornit spre minivacanța de 1 mai. CFR Călători a anunțat că atât pe 28 aprilie, cât și vineri, din Gara de Nord din București au plecat peste 16.000 de călători, 30% dintre aceștia fiind studenți.

Cu toate acestea, Minivacanța de 1 Mai a început pe alocuri cu stângul. Turiștii care iau cu asalt Litoralul zilele acestea ar putea constata că hotelul la care s-au cazat nu oferă servicii de masă. Ori că au plătit pentru o cameră ”chioară”, patru pereți cu un pat în mijloc, adică ioc confort.

„Pot spune că Litoralul românesc a evoluat mult în ultimii ani și este pregătit pentru a-si primi turiștii la capacitatea maximă în perioada 15 iunie – 10 septembrie. Românii își aleg vacanțele în special în iulie-august, când în mod tradițional își programează concediile. De un mare succes sunt și programele de extrasezon Litoralul pentru toți, in special în septembrie. Lăsând la o parte că vremea este cea mai buna in această perioadă (iulie-august rid), vorbim și de vacanta copiilor, pentru familiști, care nu le permite sa mai meargă după 10 septembrie”, a declarat Traian Bădulescu pentru Libertatea.

Mai mult decât atât, consultantul consideră că litoralul românesc este ieftin, iar o familie poate petrece un sejur in plin sezon, la un hotel de 3 stele cu mic dejun, și cu 250-300 de euro pentru o săptămână.

„Este o legendă că Litoralul românesc este scump. Pot spune că este cea mai avantajoasa opțiune strict ca preț. O familie poate petrece un sejur in plin sezon, la un hotel de 3 stele cu mic dejun, și cu 250-300 de euro pentru o săptămână. Este drept, sunt cateva hoteluri all inclusive sau premium, de 4 și 5 stele, din Mamaia, unde un sejur poate ajunge și la 1500-2000 de euro de familie, dar acestea sunt cele mai scumpe hoteluri și, paradoxal, sunt și foarte solicitate. Exista cerere. În același timp, o familie poate sta la un hotel de 3-4 stele cu all inclusive și cu 500-700 euro per sejur, inclusiv în Mamaia. Depinde de alegerea fiecăruia”, spune Traian Bădulescu.