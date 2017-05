LIVE TEXT Finala Eurovision 2017. Finala Eurovision 2017 este transmisă în această seară la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online, pe TVR+, începând cu ora 22.00. Ediţia din acest an are loc la Kiev, Ucraina.

Update 22:13 – Israel – Imri, 25 de ani, cu meldoia I Feel Alive, a fost primul care a intrat în finala Eurovision 2017. Artistul se află pentru prima oară pe pământ ucrainean, deși bunicii săi sunt din Ucraina.

Update 22:09 – Cei trei prezentatori ai finalei Eurovision 2017 au avut parte de o surpriză, pe ecranul din spatele lor apărând fotografii cu ei așa cum arătau în urmă cu 12 ani, atunci când Ucraina a mai găzduit o finală Eurovision.

Update, ora 22:08 – Reprezentanții României, Ilinca și Alex Florea, au defilat și ei în fața spectatorilor de la Kiev, la ceremonia steagurilor în finala Eurovision 2017.

Update 13 mai 2017, ora 22:00 – A început finala Eurovision 2017. Spectacolul a început cu ceremonia steagurilor, fiecare reprezentant al țărilor concurente defilând în fața spectatorilor.

La Eurovision 2017, România este reprezentată de Ilinca și Alex Florea, cei care au câștigat Selecția Națională Eurovision 2017 cu melodia „Yodel It”.

Piesa „Yodel it!” a primit 10.377 de voturi de la publicul român în timpul celor 60 de minute alocate televotingului la Selecţia Naţională Eurovision. Melodia, compusă de Mihai Alexandru, pe versurile textierei Alexandra Niculae, a fost desemnată să reprezinte România Eurovision Song Contest, exclusiv de telespectatori.

România s-a calificat în finala Eurovision 2017, după o prestație foarte bună în semifinala care a avut loc joi, 9 mai. Reprezentanții României, Ilinca și Alex Florea, sper să facă o figură frumoasă și sâmbătă, în condițiile în care la casele de pariuri sunt printre favoriți.

Din păcate, finala a început cu emoții și un gust amar pentru mai mulți concurenți, inclusiv pentru reprezentanții României, după ce un site din Rusia a acuzat că mai multe melodii ar fi fost plagiate.

Citește și: Scandal înainte de finala Eurovision. România, acuzată de plagiat. Ascultă aici ambele melodii

Cum poți vota pentru România în competiție

Publicul din toate țările participante la Eurovision (cu excepția României) poate vota pentru reprezentanții noștri de maxim 20 de ori de pe același număr de telefon (lista, anexata).

„Voi da totul pe scenă, pentru ca România să strălucească la Eurovision. Parcă ieri făceam primele repetiţii cu Ilinca pentru Selecţia Naţională, chiar dacă, de atunci şi până astăzi am străbătut, alături de Ilinca, un drum greu, dar frumos, de la Bucureşti până la Kiev. Este un moment unic în cariera oricărui artist şi mă bucur de fiecare clipă petrecută în concurs”, mărturiseşte Alex Florea, înainte de Marea Finală.

„Îmi doresc să facem un show perfect, pentru ca momentul nostru să rămână în memoria fanilor. Dedic prestaţia noastră din Marea Finală publicului minunat care ne-a susţinut de-a lungul concursului”, a declarat Ilinca.

Punctajele cumulate – acordate de juriu și de telespectatorii din țară -, vor fi dezvăluite în ordine alfabetică de reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise la actuala ediţie a Eurovision – punctele României vor fi anunţate de vedeta TVR Sonia Argint Ionescu.

Finala Eurovision va fi comentată din studio, pentru telespectatorii TVR, de Liana Stanciu şi Radu Andrei Tudor.

Eurovision 2017. Ilinca şi Alex Florea: Atitudine fresh şi un performance excepţional!

Ilinca provine dintr-o familie de muzicieni şi studiază muzica de la 7 ani. A participat la festivaluri prin ţară şi treptat au apărut şi rezultatele. La 14 ani a concurat la X factor, ca membră a unei trupe de patru fete, ajungând până în galele live. La 16 ani trece prin experienţa Vocea României, ajungând până în semifinale alături de Loredana. Apoi a participat alături de antrenoarea ei în turneul naţional şi a colaborat cu mai multe instituţii de cultură din ţară: Filarmonica Iaşi, Opera Română Cluj, Teatrul Dramatic Braşov.

Alex Florea a început să cânte de la vârsta de 16 ani. Mihai Trăistariu l-a îndreptat atunci către o şcoală de muzică şi apoi către festivaluri. În prezent, Alex este masterand al Facultăţii de Arte, Secţia Teatru a Universităţii Ovidius Constanţa. A încercat cu fratele său la X Factor în 2014, dar au fost rivali, iar în 2015 a cunoscut succesul şi la Vocea României.

Citește și: Eurovision 2017. Ilinca și Alex Florea, primele declarații după calificarea în finală. Pe ce poziție intră România

Finala Eurovision 2017, LIVE pe TVR 1

Finala Eurovision 2017 va fi transmisă în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online, pe TVR+, sâmbătă, 13 mai, începând cu ora 22.00 și va dura aproximativ două ore. În finala de sâmbătă, România va intra în concurs pe poziția 20. Ţările „Big Five” – Italia, Marea Britanie, Spania, Franţa, Germania – şi ţara gazdă, Ucraina, sunt direct calificate în ultima fază a concursului. Ordinea intrarii in concurs a celor 26 de finaliste Eurovision 2017:

1. Israel

2. Polonia

3. Belarus

4. Austria

5. Armenia

6. Olanda

7. Moldova

8. Ungaria

9. Italia

10. Danemarca

11. Portugalia

12. Azerbaidjan

13. Croatia

14. Australia

15. Grecia

16. Spania

17. Norvegia

18. Marea Britanie

19. Cipru

20. Romania

21. Germania

22. Ucraina

23. Belgia

24. Suedia

25. Bulgaria

26. Franta

Cele mai bune performanțe ale României la Eurovision 2017

Deși România nu se numără printre țările care au participat anual la Eurovision, țara noastra este printre putinele nume care nu a ratat niciodată calificarile în ediția finala a spectacolului. Printre performantele memorabile oferite de artistii români merită menționate reprezentările din anul 2005 cand Luminita Anghel impreuna cu trupa Sistem au obtinul locul 3 în clasamentul final cu piesa „Let me try”. Punctajul total obținut a fost de 158 de puncte in semifinala dupa o victorie cu 235 de puncte in semifinala.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretată de Mihai Trăistariu.



România participă la competiţia europeană din anul 1993

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

România nu a putut participa la Eurovision 2016 pentru că Televiziunea Română (TVR) a fost retrasă dintre membrii EBU (European Broadcasting Union) de la Eurovison 2016 din cauza datoriilor acumulate încă din 2007. Se pare că TVR are datorii de aproximativ 14 milioane de euro, mai exact 16 milioane de franci elvețieni.

Televiziunea Română şi European Broadcasting Union (EBU) au ajuns, în luna octombrie, la un acord prin care să facă posibilă revenirea României la Eurovision şi difuzarea, de către postul public de televiziune, a ediţiei din 2017.

Citește și: