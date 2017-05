EXCLUSIV | LIVE TEXT – Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, 21.45, Stockholm). Reporterul Libertatea a ajuns în Suedia și a vizitat locul atentatului din 7 aprilie | FOTO

EXCLUSIV | LIVE TEXT – Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, 21.45, Stockholm). Reporterul Libertatea a ajuns la Stockholm și a aflat că biletul pe piața neagră se vinde cu 2.000 de euro. LIVE TEXT – Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, Stockholm). Ajuns la Stockholm, reporterul Libertatea Viorel Tudorache a luat pulsul zonei din preajma ”Friends Arena”. Acolo a aflat că, pe piața neagră, un tichet se vinde cu 2.000 euro. Prețul oficial: între 45 de euro si 150 de euro.

Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, Stockholm). Cele două echipe vor avea câte 10.000 de fani. Vor fi 17.000 de suedezi. Restul locurilor vor fi ocupate de sponsori, parteneri UEFA. Capacitatea arenei e de 50.000 locuri. Sunt așteptați în capitală peste 30.000 de turiști.



Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, Stockholm). Trofeul va fi decernat pe gazon

Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, Stockholm). Trofeul Liga Europa va fi decernat pe gazon. Înaintea partidei, va avea loc un spectacol semnat DJ Axwell și Ingrosso. "Friends Arena" se află în nordul orașului Stockholm. În apropiere se află Mall of Scandinavia, cu 230 de shopuri și 22 de restaurante.



Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, Stockholm). Mourinho nu face antrenament oficial, de teamă să nu i se afle tactica!



Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, Stockholm). Jose Mourinho, managerul lui United, nu va face antrenament oficial pe "Friends Arena", de teamă să nu-i afle olandezii echipa! Face antrenament la Manchester și vine la Stockholm marți dupa amiază. Ajax vine marți dimineata și face antrenament pe Friends Arena. Meciul e miercuri, 24 mai, de la ora 21.45.



Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, Stockholm). Miza: un loc în Liga Campionilor



Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, Stockholm). Jucătorii celor de la Manchester United au o miză de 38 de milioane de lire sterline pentru marea finală Conform noii structuri a salariilor jucătorilor de pe Old Trafford, fiecare fotbalist care câștiga mai mult de 20.000 de lire pe săptămana va pierde 25% din acesta dacă echipa nu se califica în Champions League! (cine cucerește trofeul, are un loc în ediția următoare a Ligii Campionilor). Cum locul 4 în campionat nu mai poate fi obținut matematic, soarta echipei lui Mourinho se va decide in finala de la Stockholm.

O înfrângere în fața lui Ajax va însemna pierderea unui bonus de 1 milion de lire. Pentru Man United, ratarea Champions League ar însemna o scădere cu 30% a contractului sponsorizare cu Adidas.

Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, Stockholm). Capitala Suediei este cuprinsă de febra finalei.

Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, Stockholm). Orașul este foarte animat. Suedezii și turiștii au profitat din plin vineri de soare și au luat cu asalt terasele și parcurile.

Finala Ligii Europa: Ajax Amsterdam – Manchester United (24 mai, Stockholm). Viața suedezilor a revenit la normal după atentatul din 7 aprilie, când un camion a intrat în mulțime și s-a oprit în vitrina unui magazin din Ahlens Mall, cel mai mare centru comercial de pe artera Drottningatan.

Patru persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite în urma atentatului , iar printre răniții s-a aflat și o femeie din România, Păpușa Ciuraru, o cerșetoare de 83 de ani . Ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale la un picior.